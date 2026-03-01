Mbeumo chấn thương?

Bryan Mbeumo dường như dính chấn thương trong chiến thắng 3-1 của MU trước Aston Villa thuộc vòng 30 Premier League tối 15/3.

Mbeumo dường như dặp vấn đề về thể trạng.

Tình huống xảy ra ở phút 77 trên trên sân Old Trafford. HLV Michael Carrick rút Mbeumo ra nghỉ và đưa Benjamin Sesko vào thế chỗ. Ngay sau khi vào sân, tiền đạo người Slovenia để lại dấu ấn với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1, giúp "Quỷ đỏ" khép lại trận đấu bằng chiến thắng quan trọng.

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ chú ý lại là phản ứng của Mbeumo khi rời sân. Theo Manchester Evening News, cầu thủ người Cameroon dường như có biểu hiện khó chịu về thể trạng. Trong lúc bước ra đường biên, anh đi tập tễnh và lắc đầu, đồng thời quay sang nói điều gì đó với đồng đội Diogo Dalot.

Bình luận trên sóng Sky Sports, Neville đặt câu hỏi: "Có vẻ như Mbeumo gặp chấn thương. Cậu ấy dường như tập tễnh rời sân và còn lắc đầu khi nhìn về phía đồng đội, như thể đang gặp vấn đề gì đó".

Đáng chú ý, đây là trận thứ 3 liên tiếp Mbeumo bị thay ra. Ở trận đấu này, dấu hiệu khó khăn về thể lực của Mbeumo rõ ràng hơn, làm dấy lên lo ngại về khả năng tiền đạo 25 tuổi thi đấu với thể trạng không tốt.

Bất chấp nỗi lo đó, MU vẫn thu về kết quả ấn tượng. Sau khi bị Ross Barkley ghi bàn gỡ hòa, đội chủ sân Old Trafford bùng nổ nhờ màn trình diễn xuất sắc của Bruno Fernandes, sự sắc bén của Matheus Cunha, cùng đòn kết liễu từ siêu dự bị Sesko.

Chiến thắng giúp MU nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ 6 lên thành 6 điểm, qua đó tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.