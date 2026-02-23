Nữ CĐV MU khiến mạng xã hội dậy sóng

Therese Gudmundsen một lần nữa gây bão mạng xã hội với loạt ảnh mới trong chuyến du lịch Sri Lanka.

Hình ảnh gây sốt của Gudmundsen tại Sri Lanka.

Nàng mẫu tóc vàng vốn nổi tiếng với tình yêu cuồng nhiệt dành cho "Quỷ đỏ". Cô thường xuyên đăng tải hình ảnh diện áo đấu MU, check-in và tạo dáng đầy cá tính trước sân Old Trafford. Mỗi bài đăng đều thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận trên trang cá nhân.

Ở bài viết mới nhất, Gudmundsen xuất hiện trên một chiếc xe giữa khung cảnh thiên nhiên hoang dã. Cô chọn trang phục phóng khoáng với áo hai dây khoét sâu, kết hợp sơ mi trắng mỏng khoác ngoài và mũ rộng vành, tạo nên hình ảnh cực kỳ quyến rũ.

Người đẹp chia sẻ: "Tôi tham gia chuyến khám phá thiên nhiên hoang dã ở Sri Lanka và được tận mắt nhìn thấy những chú voi ngoài tự nhiên, thật sự rất tuyệt".

Ngay lập tức, bài đăng nhận cơn mưa lời khen từ người hâm mộ. "Khung cảnh tuyệt đẹp", "Bạn thật sự quá đẹp", "Nữ CĐV MU sexy nhất thế giới", "Không thể rời mắt khỏi bạn"... là phản ứng chung của hầu hết cộng đồng mạng.

Gudmundsen sở hữu hơn 300.000 người theo dõi trên Instagram, là một trong những nữ cổ động viên nổi bật nhất MU. Ngoài ra, cô còn được biết đến như một travel influencer khi thường xuyên chia sẻ trải nghiệm tại các điểm đến nổi tiếng.

Với sức hút ngày càng lớn trên mạng xã hội, Gudmundsen dần vượt ra khỏi khuôn khổ một nữ CĐV thông thường, trở thành biểu tượng về phong cách sống đối với cộng đồng người hâm mộ bóng đá quốc tế.

