Inter Miami bị tố lừa CĐV

Inter Miami hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt từ người hâm mộ sau khi giữ bí mật việc Lionel Messi không thi đấu tại vòng 4 MLS 2026.

Messi được nghỉ ngơi ở vòng 4 MLS.

Trong trận hòa 0-0 giữa Inter Miami với Charlotte FC tại sân Bank of America Stadium hôm 15/3, Messi không ra sân. Nhiều khán giả cho rằng CLB của David Beckham "lừa" họ bằng cách không thông báo sớm về sự vắng mặt của siêu sao Argentina, dẫn đến việc rất nhiều người mua vé chủ yếu để xem Messi.

Theo ESPN, khoảng 80% vé trận Inter Miami gặp Charlotte FC được bán ra nhờ kỳ vọng người hâm mộ được chứng kiến Messi ra sân thi đấu. Tuy nhiên, khi khán giả đến sân Bank of America Stadium, họ mới biết siêu sao người Argentina không tham gia trận đấu.

Inter Miami giữ bí mật thông tin này cho đến chỉ 2 giờ trước giờ bóng lăn. HLV Javier Mascherano quyết định để Messi nghỉ ngơi cùng với Rodrigo De Paul. Cả hai không có mặt trong danh sách thi đấu và không di chuyển cùng đội đến North Carolina.

Quyết định này nhằm bảo toàn thể lực cho Messi sau khi anh thi đấu trọn 90 phút ở lượt đi vòng 1/8 Concacaf Champions Cup gặp Nashville SC (hòa 0-0 trước đó).

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng và cáo buộc Inter Miami thiếu minh bạch, thậm chí "lừa đảo" để bán vé. Một số bình luận cho rằng nếu biết trước Messi nghỉ, họ sẽ không mua vé hoặc chọn xem trận khác.

Trước đó, giá vé trung bình tăng vọt lên 179 USD (gấp đôi so với các trận sân nhà thông thường của Charlotte FC). Trận đấu kết thúc không bàn thắng, với Inter Miami chơi thiếu sáng tạo rõ rệt mà không có Messi, khiến trải nghiệm của khán giả càng thêm tiêu cực.

