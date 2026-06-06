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Thể thao World Cup 2026

HLV Argentina: Không quyết định bất kỳ việc gì mà chưa hỏi Messi

  • Thứ bảy, 6/6/2026 06:49 (GMT+7)
  • 8 phút trước

HLV Lionel Scaloni tiết lộ ông luôn tham khảo ý kiến Lionel Messi trước mọi quyết định quan trọng, cho thấy tầm ảnh hưởng đặc biệt của siêu sao 38 tuổi ở đội tuyển Argentina.

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Messi (phải) có tiếng nói rất lớn ở tuyển Argentina.

"Không ai thích bị thay ra, kể cả Messi", Scaloni mở đầu cuộc phỏng vấn với tờ Ole khi nói về cách quản lý một tập thể sở hữu siêu sao hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ là lời khẳng định của ông về tầm ảnh hưởng của đội trưởng Argentina.

"Tôi không đưa ra bất kỳ quyết định nào mà không trao đổi với Messi. Thật vô nghĩa nếu nói rằng tôi là người duy nhất chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn thảo luận với cậu ấy về mọi vấn đề", Scaloni cho biết.

Theo nhà cầm quân sinh năm 1978, việc tham khảo ý kiến Messi là hoàn toàn tự nhiên bởi kinh nghiệm, đẳng cấp và tầm ảnh hưởng mà siêu sao 38 tuổi mang lại. "Tôi luôn hỏi Messi cảm thấy thế nào, suy nghĩ ra sao và cùng nhau tìm ra giải pháp phù hợp nhất", ông nói thêm.

Scaloni cũng khẳng định Messi luôn tạo ra khác biệt. "Ngay cả khi gặp khó khăn trong trận đấu, cậu ấy vẫn có thể kiến tạo, tạo cơ hội và thay đổi cục diện bằng một khoảnh khắc thiên tài. Rõ ràng, có Messi trên sân luôn tốt hơn", HLV Argentina nhấn mạnh.

World Cup 2026 được xem là giải đấu của những lời chia tay. Messi và Cristiano Ronaldo nhiều khả năng sẽ cùng bước vào kỳ World Cup thứ 6 và cuối cùng trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, Neymar cũng được dự đoán sẽ nói lời tạm biệt sân chơi lớn nhất hành tinh sau giải đấu.

Messi tăng tốc trước thềm World Cup 2026 Lionel Messi đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng với cường độ tập luyện cao và quyết tâm đạt phong độ tốt nhất trước trận ra quân của Argentina tại World Cup 2026.

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Minh Nghi

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