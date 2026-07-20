Otamendi nổi nóng với Rodri

Trung vệ Nicolas Otamendi của Argentina có màn tranh cãi với Rodri sau chung kết World Cup 2026.

Otamendi tranh cãi với Rodri. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 20/7, Argentina nhận thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha, qua đó lỡ cơ hội bảo vệ chức vô địch thế giới. Trong bầu không khí đầy thất vọng, Otamendi tiến đến bắt tay Rodri nhưng bất ngờ lớn tiếng chất vấn tiền vệ của đối phương.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, trung vệ kỳ cựu của Argentina nói với Rodri: "Nói ít thôi, đồ ngốc. Các cậu khóc cả tuần rồi. Cậu và Laporte đều vậy. Các cậu suốt ngày than phiền về trọng tài".

Rodri tỏ ra bất ngờ trước phản ứng của đối thủ và hỏi lại Otamendi đang nhắc đến điều gì. Trung vệ 37 tuổi sau đó tiếp tục đề cập đến Aymeric Laporte, đồng thời hỏi liệu Rodri có đọc những phát biểu của người đồng đội trước trận chung kết hay chưa.

Cầu thủ hai đội phải can ngăn Rodri và Otamendi. Ảnh: Reuters.

Vụ việc được cho là xuất phát từ cuộc phỏng vấn của Laporte với tờ Marca. Trước trận chung kết, trung vệ tuyển Tây Ban Nha bày tỏ sự lo ngại về lối chơi quyết liệt của Argentina. Anh cho rằng đội bóng Nam Mỹ nhiều lần thực hiện các pha vào bóng nguy hiểm nhưng không phải lúc nào cũng bị xử lý thích đáng.

Laporte cũng nhấn mạnh trọng tài cần kiểm soát chặt những tình huống như vậy để tránh trận đấu vượt khỏi khuôn khổ chuyên môn. Trung vệ này khẳng định Tây Ban Nha luôn theo đuổi lối chơi fair play, hạn chế các pha phạm lỗi thô bạo và hy vọng các quyết định của trọng tài sẽ góp phần đảm bảo sự công bằng ở trận chung kết.

Dường như những phát biểu của Laporte đã khiến Otamendi không hài lòng. Sau thất bại của Argentina, sự bức xúc của trung vệ kỳ cựu bùng phát ngay trên sân, tạo nên một trong những khoảnh khắc gây tranh cãi nhất sau trận chung kết World Cup 2026.

Video cận cảnh màn ẩu đả sau trận Tây Ban Nha - Argentina Sáng 20/7, các cầu thủ Tây Ban Nha và Argentina xảy ra xô xát sau khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026 vang lên.