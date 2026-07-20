Tây Ban Nha thắng theo cách không thể tranh cãi

Tây Ban Nha đăng quang thuyết phục sau màn trình diễn vượt trội trước Argentina.

Chiến thắng trước Argentina khẳng định Tây Ban Nha là đội bóng hay nhất World Cup 2026.

Tây Ban Nha chỉ thắng Argentina 1-0 sau hiệp phụ, nhưng tỷ số không phản ánh đầy đủ khoảng cách giữa hai đội trong trận chung kết. Đội bóng của Luis de la Fuente kiểm soát thế trận, liên tục đẩy nhà đương kim vô địch về phần sân nhà và gần như không cho đối thủ cơ hội đe dọa khung thành Unai Simón.

Ferran Torres ghi bàn quyết định trong hiệp phụ, giúp Tây Ban Nha giành chức vô địch thế giới lần thứ hai. Tuy nhiên, điều khiến dư luận quốc tế ấn tượng không chỉ là kết quả, mà còn nằm ở cách nhà vô địch áp đặt lối chơi trước Argentina, sau khi lần lượt vượt qua Bồ Đào Nha và Pháp trên đường tiến đến trận cuối cùng.

Chênh lệch lớn hơn tỷ số

Giuseppe Rossi, cựu tuyển thủ Italy từng khoác áo Villarreal, gọi trận đấu tại MetLife sáng 20/7 là “chung kết chênh lệch nhất lịch sử”. Tỷ số 1-0 không cho thấy hết sự vượt trội của Tây Ban Nha, bởi Argentina gần như chỉ phòng ngự và không thể triển khai lối chơi theo ý muốn.

Tây Ban Nha không cần tạo ra một cơn mưa bàn thắng để chứng minh ưu thế. Họ kiểm soát bóng, bóp nghẹt khu trung tuyến và nhanh chóng thu hồi quyền kiểm soát sau mỗi lần mất bóng. Argentina có Lionel Messi và nhiều cầu thủ từng vô địch tại Qatar, nhưng gần như không tìm được khoảng trống để triển khai tấn công.

Tây Ban Nha có chiến thắng áp đảo trong trận chung kết World Cup 2026.

Cựu tiền đạo tuyển Anh, Michael Owen cho rằng chức vô địch thuộc về đúng địa chỉ, bởi Tây Ban Nha “rõ ràng là đội hay nhất giải”. Đánh giá ấy không chỉ dựa trên trận chung kết, mà còn đến từ sự ổn định của đội bóng trong toàn bộ vòng knock-out, khi các đối thủ có chất lượng cao vẫn không thể phá vỡ cấu trúc do De la Fuente xây dựng.

Sức mạnh của Tây Ban Nha nằm ở khả năng kết hợp giữa kiểm soát và tính trực diện. Rodri giữ nhịp ở trung tâm, hàng phòng ngự duy trì cự ly chặt chẽ, trong khi Lamine Yamal cùng các cầu thủ tấn công có thể tăng tốc ngay khi khoảng trống xuất hiện. Họ không giữ bóng chỉ để kéo dài thời gian, mà dùng quyền kiểm soát để từng bước rút cạn khả năng phản kháng của đối thủ.

Nền móng cho một chu kỳ mới

Cựu trung vệ tuyển Anh, Rio Ferdinand đặc biệt chú ý tới Lamine Yamal và Pau Cubarsi. Cả hai mới 19 tuổi nhưng đã trở thành những nhân tố quan trọng của nhà vô địch thế giới, qua đó cho thấy Tây Ban Nha không chỉ sở hữu đội hình mạnh ở hiện tại mà còn có nền tảng để duy trì vị thế trong nhiều năm tới.

Cubarsi nhận được lời khen mạnh mẽ từ Marc Crosas. Cựu cầu thủ Barcelona cho rằng màn trình diễn của trung vệ trẻ tại World Cup đủ sức được đặt cạnh những giải đấu từng đưa các hậu vệ hàng đầu đến những danh hiệu cá nhân lớn. Cách so sánh có thể gây tranh luận, nhưng phản ánh mức độ trưởng thành đáng kinh ngạc của Cubarsí ở sân khấu lớn nhất.

Sự thán phục còn vượt ra ngoài giới bóng đá. Liam Gallagher, giọng ca của Oasis, viết rằng đội hay nhất đã chiến thắng, trong khi Ilkay Gündogan nhấn mạnh chức vô địch là thành quả của nỗ lực tập thể. Những phản ứng ấy cho thấy Tây Ban Nha không đăng quang nhờ một khoảnh khắc may mắn, mà bằng sức mạnh đủ rõ để thuyết phục cả những người quan sát trung lập.

World Cup 2026 vì thế có thể không chỉ đánh dấu sự trở lại của Tây Ban Nha trên đỉnh thế giới. Với một bộ khung đang ở độ chín, những thủ lĩnh như Rodri và thế hệ trẻ do Yamal, Cubarsi đại diện, chức vô địch tại Bắc Mỹ có thể là điểm khởi đầu cho một chu kỳ thành công mới.