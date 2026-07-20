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Thể thao World Cup 2026

Scaloni bật khóc, bỏ dở họp báo sau chung kết World Cup

  • Thứ hai, 20/7/2026 09:36 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Sau trận thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-1 ở chung kết World Cup 2026, Lionel Scaloni bật khóc nức nở và để ngỏ khả năng rời khỏi cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển Argentina.

Lionel Scaloni bật khóc khi nói về tương lai trên tuyển Argentina.

Nhà cầm quân 48 tuổi gây sốc khi bất ngờ bỏ dở buổi họp báo sau trận thua 0-1 của Argentina trước Tây Ban Nha tại chung kết World Cup 2026. Trong trạng thái suy sụp hoàn toàn, ông không kìm được nước mắt khi được hỏi về tương lai, đồng thời ám chỉ khả năng kết thúc một trong những chu kỳ thành công nhất lịch sử bóng đá xứ Tango.

Khi nhận câu hỏi về việc tiếp tục dẫn dắt đội tuyển, Scaloni liên tục phải dừng lại vì nghẹn ngào. Ông chia sẻ trong nước mắt: "Tôi không biết liệu mình còn đủ sức để gánh vác trọng trách lớn như thế này nữa hay không. Điều tốt nhất hiện tại là chúng ta cần bàn bạc lại".

Nhà cầm quân 48 tuổi nhấn mạnh rằng việc tái thiết một tập thể như hiện tại là thử thách cực kỳ khó khăn và đòi hỏi sự tự nhìn nhận lại bản thân. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này. Để tiếp tục, cần rất nhiều thứ, đặc biệt là việc xây dựng lại một nhóm như thế này, điều vốn khó có thể lặp lại", ông nói thêm trong xúc động.

Cuối buổi họp báo, ông nói lời cuối cùng trước khi bất ngờ rời khỏi phòng: "Điều đó thật đau đớn, nó đau thấu tận tâm can tôi. Tôi xin lỗi".

Giao kèo hiện tại giữa Liên đoàn Bóng đá Argentina và Scaloni vẫn còn thời hạn đến tháng 12/2026. Đôi bên dự kiến sẽ sớm ngồi lại để đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của ông.

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Huy Trưởng

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