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Thể thao World Cup 2026

Messi bật khóc

  • Thứ hai, 20/7/2026 05:52 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau khi Argentina thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-1 trong trận chung kết World Cup 2026, Lionel Messi đã không thể kìm nén những giọt nước mắt của mình.

Sau khi ngồi bệt xuống sân với ánh mắt thất thần khi tiếng còi kết thúc trận chung kết World Cup 2026 vang lên, Messi cuối cùng cũng không kìm được những giọt nước mắt không lâu sau đó. Hình ảnh siêu sao 39 tuổi bật khóc nức nở trở thành biểu tượng cho nỗi thất vọng của Argentina sau 120 phút chống đỡ vô vọng. Dù nỗ lực dẫn dắt đồng đội, thủ quân của "Albiceleste" đành chấp nhận nhìn đối thủ nâng cao cúp vàng trong bất lực.

Bàn duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 107 do công của Ferran Torres. Từ pha kiến tạo bằng đầu của Nico Williams, anh dứt điểm quyết đoán, làm tung lưới Emiliano Martinez, định đoạt chức vô địch cho Tây Ban Nha. Đây là kết quả phản ánh đúng diễn biến trên sân khi "La Roja" hoàn toàn áp đảo nhà đương kim vô địch về mọi thông số kỹ thuật xuyên suốt trận đấu.

Tây Ban Nha làm chủ cuộc chơi với 68% thời lượng kiểm soát bóng và thực hiện 803 đường chuyền chính xác. Các học trò của huấn luyện viên Luis de la Fuente tung tổng cộng 20 cú sút, trong đó có 11 lần bóng đi trúng đích.

Ngược lại, hàng công Argentina có một ngày thi đấu bế tắc khi không có nổi một lần đưa bóng đi trúng khung thành đối phương, với vỏn vẹn 32% kiểm soát bóng. Chung cuộc, đại diện châu Âu giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0.

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Huy Trưởng

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