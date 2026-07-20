Cầu thủ Argentina thứ hai nhận thẻ đỏ

Sáng 20/7, Leandro Paredes phải nhận thẻ đỏ khi Argentina thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026.

Paredes (số 5) có hành vi bạo lực.

Theo báo cáo của tổ trọng tài, Paredes bị truất quyền thi đấu sau trận vì hành vi bạo lực trong vụ xô xát giữa cầu thủ hai đội. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ Tây Ban Nha tràn vào sân để ăn mừng chức vô địch thế giới. Tuy nhiên, bầu không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng khi một số cầu thủ Argentina phản ứng dữ dội.

Theo hình ảnh từ truyền hình, Nahuel Molina là người đầu tiên xảy ra va chạm với Rodri. Tiền vệ của Manchester City lập tức quay lại đối chất, buộc trung vệ Eric Garcia phải lao vào can ngăn nhằm hạ nhiệt tình hình.

Thay vì lắng xuống, vụ việc càng trở nên hỗn loạn khi Paredes xuất hiện. Tiền vệ Argentina liên tục xô đẩy, túm cổ Garcia và tham gia màn đôi co với các cầu thủ Tây Ban Nha.

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi Gavi chạy tới can thiệp. Paredes lập tức đáp trả bằng cách xô ngã tiền vệ của Barcelona xuống sân, đồng thời tung nhiều cú đấm trong lúc hai bên giằng co. Chỉ ít giây sau, cầu thủ của hai đội đồng loạt lao vào, tạo nên khung cảnh hỗn loạn ngay giữa sân.

HLV Lionel Scaloni cũng phải tức tốc chạy vào khu vực xảy ra xô xát để kéo các học trò ra ngoài, tránh sự việc tiếp tục leo thang.

Truyền thông châu Âu đồng loạt xác nhận trọng tài Slavko Vincic rút thẻ đỏ trực tiếp với Paredes sau khi xem xét toàn bộ vụ việc. Báo cáo sau trận từ tổ trọng tài cũng xác nhận thông tin này.

Trước đó, Enzo Fernandez nhận bị đuổi khỏi sân ở cuối thời gian thi đấu chính thức sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Pau Cubarsi. Việc liên tiếp nhận hai thẻ đỏ phản ánh sự bất lực và mất kiểm soát của Argentina trong trận chung kết.

Khoảnh khắc nóng nảy của Paredes sau chung kết World Cup 2026 Sau thất bại 0-1 của Argentina trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026 sáng 20/7, Leandro Paredes để lại hình ảnh gây chú ý khi không kiềm chế được cảm xúc.