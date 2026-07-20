Truyền thông thế giới công kích Argentina

Báo chí quốc tế ca ngợi Tây Ban Nha là nhà vô địch xứng đáng, đồng thời chỉ trích cách Argentina gần như từ bỏ tấn công trong trận chung kết World Cup 2026.

Chiến thắng 1-0 trước Argentina giúp Tây Ban Nha lần thứ hai vô địch thế giới, đồng thời tạo nên sự đồng thuận lớn trên truyền thông quốc tế. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente được đánh giá cao nhờ khả năng kiểm soát trận đấu, kiên trì với bản sắc và chủ động tìm kiếm bàn thắng.

Ferran Torres ghi bàn quyết định ở phút 106, trở thành người hùng của Tây Ban Nha trong trận chung kết không có bàn thắng sau 90 phút. Tuy nhiên, tâm điểm trong các bài bình luận sau trận không chỉ nằm ở tiền đạo Barcelona, mà còn là cách Argentina lựa chọn phòng ngự thấp, liên tục phạm lỗi và gần như từ bỏ ý định tấn công.

Argentina bị chỉ trích vì lối chơi tiêu cực

The Telegraph sử dụng ngôn từ mạnh nhất khi mô tả kết quả là chiến thắng của bóng đá trước cách tiếp cận tiêu cực của Argentina. Tờ báo Anh cho rằng đội bóng Nam Mỹ không xứng đáng nhận được phần thưởng nào khi không tung ra cú sút trong thời gian thi đấu chính thức.

Riêng hiệp một, Argentina phạm lỗi 9 lần nhưng chỉ thực hiện 8 đường chuyền ở một phần ba cuối sân. Thống kê này phản ánh rõ ý đồ của đội bóng do Lionel Scaloni dẫn dắt: dành phần lớn năng lượng để ngăn cản đối thủ thay vì tổ chức tấn công.

The Times nhìn nhận trận chung kết là cuộc đối đầu giữa khả năng kiểm soát của Tây Ban Nha và sự hỗn loạn mà Argentina cố gắng tạo ra. Theo tờ báo này, bàn thắng trong hiệp phụ là phần thưởng xứng đáng cho đội bóng kiên trì tìm kiếm chiến thắng.

The Guardian có cách đánh giá nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn khẳng định Tây Ban Nha là đội duy nhất chơi đúng với vị thế của một ứng viên vô địch. Thành công của họ đến từ một ý tưởng rõ ràng, cấu trúc chặt chẽ và niềm tin bền bỉ vào bóng đá kiểm soát.

Argentina hứng chịu nhiều chỉ trích sau màn trình diễn thiên về phòng ngự và gần như từ bỏ tấn công.

Tờ báo Anh cho rằng Argentina phải trả giá cho sự thiếu tham vọng từ trước khi Enzo Fernandez nhận thẻ đỏ. Đại diện Nam Mỹ gần như không thể tiếp cận khung thành Unai Simon khi mọi khoảng trống đều bị Tây Ban Nha phong tỏa bằng pressing và khả năng giữ cự ly đội hình.

Báo chí Argentina thừa nhận đối thủ vượt trội

Các tờ báo lớn của Argentina cũng không phủ nhận sự vượt trội của đối thủ. Olé đánh giá Tây Ban Nha chơi hay hơn, kiểm soát trận đấu và đăng quang hoàn toàn xứng đáng.

Clarín cho rằng Argentina bước vào chung kết trong tình trạng gần như cạn năng lượng. Đội bóng của Scaloni chống đỡ được phần lớn thời gian, nhưng chiếc thẻ đỏ của Enzo khiến hệ thống phòng ngự cuối cùng cũng sụp đổ trước sức ép kéo dài.

La Nación nhận định Tây Ban Nha áp đặt thế trận ngay từ đầu bằng khả năng giữ bóng và pressing tầm cao. Argentina buộc phải lùi sâu, đặt toàn bộ hy vọng vào hàng phòng ngự nhưng chỉ có thể cầm cự đến hiệp phụ.

Trong khi đó, La Gazzetta dello Sport (Italy) cho rằng Argentina gần như chờ loạt luân lưu từ khi trận đấu bắt đầu, trong khi A Bola nhấn mạnh đại diện Nam Mỹ phải chờ tới phút 117 mới có cú sút trúng đích đầu tiên.

Trái lại, Tây Ban Nha không từ bỏ phong cách dù trận đấu căng thẳng và nhiều va chạm. Chức vô địch của họ không đến từ may mắn, mà là phần thưởng cho sự vượt trội về tư duy, cấu trúc và lòng can đảm chơi bóng.