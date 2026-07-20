Kroos mỉa mai Argentina: 'Bóng đá đã thắng'

Cựu tiền vệ Toni Kroos thu hút sự chú ý sau dòng trạng thái trên mạng xã hội về chiến thắng 1-0 của Tây Ban Nha trước Argentina ở chung kết World Cup 2026 rạng sáng 20/7.

Kroos chia sẻ dòng trạng thái gây bàn tán.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Kroos chia sẻ trên mạng xã hội X vỏn vẹn hai từ bằng tiếng Anh: "Football won" (tạm dịch: "Bóng đá đã chiến thắng"). Dù ngắn gọn, dòng trạng thái nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ và được chia sẻ rộng rãi.

Nhiều người cho rằng thông điệp của cựu tiền vệ Real Madrid là lời mỉa mai dành cho lối chơi quyết liệt, thậm chí bạo lực của Argentina. Trong suốt giải đấu, đặc biệt là ở các trận bán kết và chung kết, đại diện Nam Mỹ nhiều lần bị chỉ trích vì những pha phạm lỗi, tranh cãi với trọng tài và các tình huống bị cho là cố tình câu giờ hoặc ăn vạ.

Ở trận chung kết vừa qua, Argentina tiếp tục có nhiều pha va chạm khiến trận đấu trở nên căng thẳng. Đỉnh điểm là tấm thẻ đỏ của Enzo Fernandez trong hiệp phụ sau pha vào bóng nguy hiểm với Pau Cubarsi, khiến nhà đương kim vô địch phải thi đấu thiếu người ở thời điểm quyết định.

Dòng trạng thái của Kroos nhanh chóng lan truyền, thu về hàng trăm nghìn lượt chia sẻ chỉ sau ít phút đăng tải. Trong khi nhiều CĐV đồng tình và xem đây là lời khen dành cho lối chơi đẹp của Tây Ban Nha, một bộ phận người hâm mộ Argentina lại cho rằng cựu tuyển thủ Đức đã đưa ra phát ngôn mang tính công kích không cần thiết sau trận chung kết.

Khoảnh khắc buồn bã của Messi Lionel Messi không thể cùng Argentina bảo vệ thành công chức vô địch World Cup sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết diễn ra sáng 20/7.