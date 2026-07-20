Kỳ World Cup trắng tay của Messi

Lionel Messi khép lại World Cup 2026 với màn trình diễn ấn tượng, nhưng không thể giành hai danh hiệu cá nhân quan trọng của giải.

Messi bỏ lỡ cả danh hiệu cá nhân lẫn tập thể. Ảnh: Reuters.

Bước vào trận chung kết gặp Tây Ban Nha rạng sáng 20/7, đội trưởng Argentina vẫn còn cơ hội vượt lên trong cả hai cuộc đua Vua phá lưới và Vua kiến tạo. Tuy nhiên, thất bại 0-1 của nhà đương kim vô địch khiến Messi không thể cải thiện thành tích, qua đó chấp nhận xếp sau các đối thủ.

Ở cuộc đua Vua phá lưới, Kylian Mbappe là người chiến thắng với 10 bàn, trong khi Messi kém 2 pha lập công. Chân sút người Pháp duy trì phong độ ấn tượng xuyên suốt giải đấu để khẳng định vị thế của một trong những tiền đạo hay nhất thế giới.

Không chỉ vậy, Messi cũng bỏ lỡ danh hiệu Vua kiến tạo ở giải năm nay. Michael Olise, đồng đội của Mbappe, dẫn đầu thống kê với 7 đường kiến tạo thành bàn, còn siêu sao của Argentina xếp ngay phía sau với 4 lần "dọn cỗ". Dù vẫn là một trong những cầu thủ sáng tạo nhất giải, Messi không thể tạo thêm khác biệt ở trận đấu cuối cùng để san bằng thành tích của ngôi sao tuyển Pháp.

World Cup 2026 vẫn chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao của Messi ở tuổi 39. Thủ quân Argentina tiếp tục đóng vai trò hạt nhân trong lối chơi của đội bóng Nam Mỹ, góp công lớn đưa đội tuyển lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở trận chung kết World Cup.

Việc chỉ thiếu một chút để chạm tay vào cả danh hiệu Vua phá lưới lẫn Vua kiến tạo càng khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối. Đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Messi.

Khoảnh khắc buồn bã của Messi Lionel Messi không thể cùng Argentina bảo vệ thành công chức vô địch World Cup sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết diễn ra sáng 20/7.