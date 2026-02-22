Vì sao MU không thi đấu cuối tuần này?

Tập thể MU có quãng nghỉ lên đến 13 ngày cho đến trận gặp Everton tại Premier League.

MU có nhiều thời gian để hồi phục. Ảnh: Reuters.

Sau trận hòa kịch tính 1-1 trước West Ham hôm 11/2, các cầu thủ MU có gần hai tuần nghỉ ngơi trước khi bước vào tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp. Thay vì tổ chức chuyến tập huấn nước ngoài hay đá giao hữu, "Quỷ đỏ" quyết định ở lại Carrington để tập trung hồi phục lực lượng và cải thiện chuyên môn.

Việc không phải thi đấu vào cuối tuần trước bắt nguồn từ việc "Quỷ đỏ" bị loại khỏi FA Cup sau thất bại trước Brighton. Đến cuối tuần này, thầy trò HLV Michael Carrick tiếp tục không phải ra sân do được xếp lịch đá trận muộn nhất vòng 27 Premier League gặp Everton vào rạng sáng 24/2.

Chia sẻ về kế hoạch trong quãng nghỉ, HLV Carrick cho biết: "Chúng tôi chọn ở lại Manchester. Đây là cơ hội để các cầu thủ hồi phục. Một số người gặp va chạm nhẹ, căng cơ và cần thời gian để điều trị dứt điểm. Đồng thời, cả đội cũng cần khoảng lặng để nhìn lại chặng đường vừa qua và trở lại mạnh mẽ hơn".

MU đang trong cuộc đua top 4 Premier League. Ảnh: Reuters.

Trước đó, từng có thông tin MU cân nhắc tổ chức các trận giao hữu giữa mùa tại Saudi Arabia nhằm bù đắp doanh thu, đặc biệt khi mùa giải năm nay chỉ có khoảng 40 trận do không tham dự cúp châu Âu. Khi còn tại vị, HLV Ruben Amorim cũng xác nhận khả năng này. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, ban huấn luyện ưu tiên ổn định lực lượng thay vì yếu tố thương mại.

MU vẫn còn 2 cơ hội khác để tổ chức chuyến du đấu nước ngoài vào dịp vòng 5 và tứ kết FA Cup trong tháng 3 và đầu tháng 4 tới. Tuy nhiên, kế hoạch chi tiết vẫn chưa được công bố.

Kể từ khi HLV Carrick tiếp quản đội bóng, MU duy trì chuỗi 5 trận bất bại ấn tượng, trong đó có 4 chiến thắng. Thành tích này tạo nên bầu không khí tích cực trước giai đoạn then chốt của mùa giải.

