Đội bóng duy nhất sa thải Ferguson

  • Chủ nhật, 22/2/2026 11:37 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Sir Alex Ferguson bất ngờ xuất hiện trên khán đài theo dõi trận đấu của St Mirren tại giải VĐQG Scotland.

Ở tuổi 84, chiến lược gia huyền thoại vẫn giữ nụ cười quen thuộc khi hòa mình vào bầu không khí sân cỏ. Đáng chú ý, St Mirren là CLB duy nhất sa thải Sir Alex Ferguson trong sự nghiệp cầm quân lẫy lừng của ông.

Năm 1978, một năm sau khi giúp đội bóng này vô địch Scottish First Division (giải hạng 2 Scotland), Ferguson bị cho thôi việc. Nguyên nhân được cho là do ông có những liên hệ với CLB Aberdeen.

Quyết định năm ấy vô tình mở ra chương huy hoàng cho Ferguson. Sau đó, ông chuyển đến Aberdeen và giành 74 chiến thắng sau 169 trận, trước khi bước lên đỉnh cao cùng MU.

Trong khi đó, Ferguson dường như không còn bận tâm tới kỷ niệm không vui với đội bóng cũ. Rạng sáng 22/2 (giờ Hà Nội), ông chăm chú theo dõi trận St Mirren thua đậm 0-5 trước Motherwell thuộc vòng 28 giải VĐQG Scotland.

Hiện Ferguson không còn giữ vai trò nào liên quan tới bóng đá và chủ yếu theo dõi các trận đấu với tư cách khách mời danh dự. Năm 2024, Ferguson bị cắt hợp đồng đại sứ trong chiến dịch thắt chặt chi phí do đồng chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe triển khai.

Dù vậy, Ferguson vẫn theo dõi sát sự thay đổi của "Quỷ đỏ" dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick. Kể từ khi thay thế Ruben Amorim, Carrick để lại dấu ấn tích cực và nuôi hy vọng được bổ nhiệm lâu dài vào mùa hè tới.

Sự hiện diện của Sir Alex, dù ở Scotland hay nước Anh, luôn là biểu tượng sống cho tinh thần và di sản của một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Michael Carrick khẳng định ông hiểu "thời điểm và hoàn cảnh" để cứng rắn như Sir Alex Ferguson, trong bối cảnh ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ trở thành HLV trưởng chính thức của Manchester United.

Chạm mốc 200 bàn thắng và kiến tạo chỉ sau 314 trận, Bruno Fernandes không chỉ vượt qua nhiều huyền thoại Manchester United về tốc độ đóng góp mà còn làm điều đó trong giai đoạn hỗn loạn nhất của CLB thời hậu Sir Alex Ferguson.

Tối 7/2, huyền thoại Sir Alex Ferguson được nhìn thấy mỉm cười hạnh phúc khi chứng kiến MU thắng Tottenham 2-0 thuộc vòng 25 Premier League.

Hiểu Phong

