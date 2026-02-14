Carrick nhắc đến 'tuyệt chiêu' của Sir Alex

Michael Carrick khẳng định ông hiểu "thời điểm và hoàn cảnh" để cứng rắn như Sir Alex Ferguson, trong bối cảnh ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ trở thành HLV trưởng chính thức của Manchester United.

Carrick luôn xuất hiện với phong thái điềm đạm. Ảnh: Reuters.

Michael Carrick đang để lại dấu ấn rõ ràng trong hai lần tạm quyền tại Manchester United, gồm quãng ngắn cuối năm 2021 và giai đoạn hiện tại.

Những kết quả tích cực trước các đối thủ lớn giúp ông nhận được sự ủng hộ đáng kể từ nội bộ đội bóng lẫn người hâm mộ.

Trong hai lần nắm quyền, Man United dưới sự dẫn dắt của Carrick từng đánh bại các HLV tên tuổi như Mikel Arteta và Pep Guardiola, đồng thời có trận hòa trước Thomas Tuchel. Chuỗi trận đó tạo nền tảng vững chắc, giúp ông không phải đối mặt với nhiều hoài nghi tại Old Trafford.

Dù thường được nhìn nhận với hình ảnh điềm đạm, Carrick cho thấy ông sẵn sàng thể hiện sự cứng rắn khi cần. Khi được hỏi liệu đã sử dụng "hairdryer treatment" – cách quát tháo nổi tiếng của Sir Alex Ferguson – hay chưa, Carrick trả lời ngắn gọn: "Chuyện gì cũng cần có hoàn cảnh và thời điểm thích hợp".

Thông điệp này được xem là lời khẳng định rằng ông không né tránh vai trò người lãnh đạo. Việc được so sánh với Sir Alex Ferguson là một sự ghi nhận lớn, nhưng đồng thời cũng đặt lên vai Carrick áp lực không nhỏ. Ông hiểu điều đó và chọn cách tiếp cận thận trọng, tập trung vào sự ổn định.

Carrick sẵn sàng nghiêm khắc với các cầu thủ khi cần. Ảnh: Reuters.

Carrick cũng nhấn mạnh: "Các cầu thủ biết cách tận hưởng chiến thắng, trở lại tập luyện và tập trung cho trận tiếp theo. Chúng tôi đang duy trì được điều đó". Sự cân bằng giữa cảm xúc và kỷ luật là điều ông hướng tới.

Với những gì đang thể hiện, Centre Goals loan tin Carrick được trao giải Huấn luyện viên hay nhất tháng 1/2026 của Premier League, dù chỉ trực tiếp dẫn dắt Man United hai trận trong tháng. Đây là sự khích lệ to lớn cho những bước đầu trong sự nghiệp huấn luyện của Carrick.

Tuy nhiên, hành trình phía trước vẫn còn nhiều thử thách. Carrick đã chứng minh khả năng chuẩn bị cho các trận đấu lớn và duy trì phong độ tích cực. Điều ông chưa phải đối diện là cách đưa đội bóng vượt qua giai đoạn sa sút kéo dài.

Chính bản lĩnh trong nghịch cảnh mới là thước đo quan trọng cho tương lai lâu dài của ông tại Manchester United.

Highlights West Ham 1-1 Manchester United Rạng sáng 11/2, MU hòa West Ham với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.