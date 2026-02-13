Sesko phá vỡ trật tự hàng công MU

Benjamin Sesko đang buộc Carrick phải tính lại trật tự hàng công của Manchester United.

Khi Michael Carrick trở lại dẫn dắt Manchester United, ít ai nghĩ hiệu ứng lại đến nhanh như vậy. Đội bóng không thay đổi toàn diện, nhưng họ chơi rõ ràng hơn, ổn định hơn và quan trọng nhất là hiệu quả hơn.

Chuỗi kết quả tích cực trước Manchester City, Arsenal hay Tottenham tạo ra niềm tin. Trận hòa 1-1 trước West Ham thuộc vòng 26 Premier League hôm 11/2 không làm đứt mạch tiến bộ đó.

Carrick không xây dựng hình ảnh bằng những điều phức tạp. Ông giữ nguyên bộ khung trong ba trận liên tiếp. Carrick tin vào nhịp điệu quen thuộc. Đội hình nào đang vận hành trơn tru thì cứ để nó tiếp tục.

Trong bối cảnh Manchester United không tham dự cúp châu Âu và đã sớm dừng bước ở các cúp quốc nội, cơ hội xoay tua cũng không nhiều. Premier League là mặt trận duy nhất. Mỗi quyết định đều phải cân nhắc kỹ.

Tuy nhiên, bóng đá không đứng yên. Và lúc này, câu hỏi lớn nhất của Carrick mang tên Benjamin Sesko.

Bàn gỡ trước West Ham là khoảnh khắc của bản năng. Một pha chạm bóng nhanh, gọn, đủ để giữ lại một điểm. Không phải lần đầu Sesko tạo tác động từ ghế dự bị. Anh ghi 4 bàn trong 5 trận Premier League gần nhất. Tổng cộng 7 bàn sau 23 lần ra sân mùa này, chỉ có Bryan Mbeumo ghi nhiều hơn Sesko.

Con số không biết nói dối. Nhưng vị trí xuất phát của Sesko vẫn là băng ghế dự bị.

Danh xưng “siêu dự bị” nghe có vẻ tích cực. Nó hàm ý về khả năng thay đổi cục diện. Nhưng với một tiền đạo đang đạt phong độ tốt, đó không phải đích đến.

Để Sesko dự bị là phí phạm với MU lúc này.

Sesko đã nói sau trận đấu rằng anh cảm thấy tuyệt vời vì có thể giúp đội bóng. Cách cầu thủ này chia sẻ cho thấy một khát khao lớn hơn. Anh không chỉ muốn vài phút cuối trận. Anh muốn được tin tưởng từ đầu.

Carrick hiểu điều đó. Sớm hay muộn, ông sẽ phải đối diện lựa chọn khó nhất kể từ khi nắm quyền. Nếu Sesko tiếp tục ghi bàn mỗi khi vào sân, việc giữ anh ngoài đội hình xuất phát sẽ trở nên thiếu thuyết phục.

Câu hỏi đặt ra không phải là Sesko có xứng đáng hay không. Câu hỏi là ai sẽ nhường chỗ.

Phương án hợp lý nhất là điều chỉnh cấu trúc hàng công. Mbeumo có thể được kéo ra cánh phải. Amad có thể tạm lùi lại một trận. Đó không phải sự hy sinh, mà là sự cạnh tranh. Một đội bóng muốn tiến lên cần chấp nhận điều đó.

Điểm tích cực cho Carrick là ông đang đứng trước bài toán chất lượng. Manchester United không còn loay hoay tìm phương án. Họ đang cân nhắc giữa những lựa chọn tốt. Đây là thứ mà Sir Alex Ferguson từng coi là nền tảng của thành công: cạnh tranh nội bộ tạo ra tiêu chuẩn cao hơn.

Nhưng cạnh tranh chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó được giải quyết công bằng. Nếu Sesko tiếp tục chứng minh giá trị bằng bàn thắng, Carrick phải đáp lại bằng niềm tin.

Bóng đá không chờ đợi ai. Và những quyết định đúng thời điểm thường định hình cả một hành trình.