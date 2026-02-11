Lý do MU không thể có chuỗi 5 trận toàn thắng

Bàn gỡ phút bù giờ của Benjamin Sesko giúp Manchester United thoát thua trước West Ham, nhưng cũng phơi bày những giới hạn đầu tiên trong nhiệm kỳ còn rất ngắn của Michael Carrick.

Highlights West Ham 1-1 Manchester United Rạng sáng 11/2, MU hòa West Ham với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.

Bốn trận thắng liên tiếp từng tạo ra cảm giác rằng Michael Carrick đang bước đi trên con đường trải thảm đỏ, nơi mọi quyết định đều đúng và mọi nước cờ đều trúng. Nhưng bóng đá hiếm khi ưu ái lâu đến vậy. Trận hòa 1-1 trước West Ham thuộc vòng 26 Premier League rạng sáng 11/2 tại London Stadium không chỉ là cú khựng lại về mặt kết quả, mà còn là bài kiểm tra đầu tiên đủ khó để buộc Carrick và Manchester United phải soi lại chính mình.

Khi kiểm soát bóng trở thành cái bẫy

Đây là lần đầu tiên dưới thời Carrick, Manchester United bước vào một trận đấu với vai trò đội kiểm soát hoàn toàn thế trận. Họ cầm bóng tới 65%, luân chuyển kiên nhẫn và giữ đội hình cao. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, sự chủ động ấy lại không tạo ra mối đe dọa tương xứng. Ba cú sút trúng đích trong cả trận là con số nói lên tất cả.

West Ham không cần tranh chấp thế trận. Họ lùi sâu với khối 5-4-1 chặt chẽ, nhường không gian ở những khu vực vô hại và chờ Manchester United tự mắc kẹt trong mê cung chuyền bóng.

Đội khách triển khai khá mượt mà, nhưng mọi đường bóng đều bị chặn lại trước vòng cấm. Khi Casemiro thường xuyên là người xuất hiện cao nhất trong các pha bóng bổng, đó là dấu hiệu rõ ràng cho sự thiếu hụt hiện diện thực sự trong khu vực quyết định.

Manchester United từng thành công khi đối đầu những đội sẵn sàng chơi đôi công, nơi tốc độ và khoảng trống được khai thác triệt để. West Ham thì khác. Họ kiên nhẫn, thực dụng và sẵn sàng phá nhịp.

MU thiếu ý tưởng trong trận hoà West Ham.

Trong bối cảnh ấy, cách tiếp cận “chơi an toàn” của Carrick lại trở thành con dao hai lưỡi. Đội bóng kiểm soát trận đấu, nhưng không kiểm soát được nguy hiểm.

Bàn thua đầu hiệp hai đến như một hệ quả tất yếu. Một tình huống bóng dài tưởng chừng đơn giản, nhưng sự thiếu quyết đoán trong phòng ngự mở ra khoảng trống để Jarrod Bowen băng xuống. Pha căng ngang thấp được Tomas Soucek tận dụng gọn gàng, trong bối cảnh hàng thủ United bị hút theo bóng và bỏ quên người.

Sesko và câu hỏi về thời điểm

Carrick không sai khi tin vào công thức đã mang lại bốn chiến thắng. Nhưng ông sai khi không điều chỉnh nó đủ sớm cho một bài toán khác.

Đây là trận đấu đòi hỏi sức mạnh, chiều cao và sự hiện diện trực diện trong vòng cấm. Benjamin Sesko là mẫu cầu thủ như vậy, nhưng anh lại bắt đầu trên ghế dự bị.

Quyết định chờ đến phút 69 mới tung tiền đạo người Slovenia vào sân là chi tiết sẽ còn bị nhắc lại. Trước đó, Manchester United gần như cạn ý tưởng. Ban huấn luyện đứng lặng trong khu kỹ thuật, còn trận đấu trôi đi trong cảm giác bế tắc. West Ham không cần tấn công nhiều, bởi họ biết đối thủ chưa tìm ra chìa khóa.

Sesko chỉ cần vài phút để chứng minh vấn đề nằm ở đâu. Cú sút đầu tiên trúng đích của Manchester United sau hơn 50 phút thi đấu đến từ anh. Cú sút thứ hai thì mang về bàn gỡ. Một pha dứt điểm bản năng, gọn gàng, đúng mẫu trung phong mà CLB đã thiếu trong phần lớn thời gian trận đấu. Khoảnh khắc ấy không chỉ cứu một điểm, mà còn phơi bày câu hỏi lớn về lựa chọn nhân sự và thời điểm can thiệp.

Carrick cần xem lại cách sử dụng nhân sự.

Dẫu vậy, công bằng mà nói, một trận hòa không đủ để phủ nhận những gì Carrick đã làm được. Bốn chiến thắng liên tiếp trước đó không phải ngẫu nhiên. Nhưng cũng giống như việc chuỗi thắng không đảm bảo chiếc ghế lâu dài, một cú sảy chân không thể trở thành bản án. Điều quan trọng nằm ở cách phản ứng.

Manchester United sẽ có quãng nghỉ đủ dài trước trận gặp Everton. Thời gian ấy cần được dùng để giải một bài toán quen thuộc nhưng chưa có lời giải rõ ràng: làm thế nào để phá vỡ một khối phòng ngự lùi sâu. Nếu Carrick muốn tiến xa hơn, ông cần chứng minh rằng mình không chỉ giỏi chuẩn bị cho những trận đấu “đẹp”, mà còn đủ linh hoạt để xử lý những trận đấu “xấu”.

Bàn thắng của Sesko giữ lại nhịp điệu và niềm tin. Nhưng những câu hỏi thì đã xuất hiện, và sẽ không biến mất chỉ bằng một khoảnh khắc lóe sáng. Đây không phải dấu chấm hết cho Carrick, mà là lời nhắc nhở đầu tiên rằng hành trình phía trước sẽ phức tạp hơn rất nhiều so với những tuần trăng mật ban đầu.