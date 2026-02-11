Sesko ghi bàn phút bù giờ, MU níu điểm trước West Ham

Bàn gỡ hòa ở phút 90+6 của Benjamin Sesko giúp MU rời sân West Ham với tỷ số 1-1, qua đó kéo dài chuỗi bất bại tại Premier League lên con số chín.

Manchester United thoát thua trong chuyến làm khách trên sân của West Ham United thuộc vòng 26 Premier League rạng sáng 11/2 nhờ khoảnh khắc lóe sáng muộn của Benjamin Sesko.

West Ham nhập cuộc với sự tự tin nhất định khi phong độ gần đây được cải thiện. Đội chủ nhà sớm tạo ra cơ hội với cú đánh đầu của Jarrod Bowen từ đường tạt tốc độ của Crysencio Summerville, trước khi chính Summerville buộc thủ môn Senne Lammens phải đổ người cản phá sau pha dứt điểm kỹ thuật.

Ở chiều ngược lại, Manchester United cũng cho thấy dấu hiệu khởi sắc. Đoàn quân của HLV Michael Carrick gây sức ép từ các tình huống cố định, khi Harry Maguire đánh đầu chệch cột dọc, còn cú dứt điểm cận thành của Luke Shaw từ đường căng ngang của Bruno Fernandes bị Aaron Wan-Bissaka phá bóng ngay trên vạch vôi.

Thế trận trong hiệp một diễn ra khá chậm, ít cơ hội rõ rệt. Hai đội chủ yếu tranh chấp ở khu vực giữa sân và thận trọng trong các pha triển khai bóng. MU kiểm soát thế trận tốt hơn, nhưng gặp khó trước hàng thủ lùi sâu của West Ham.

MU đứt chuỗi trận toàn thắng tại Premier League.



Bước sang hiệp hai, đội chủ nhà bất ngờ tăng tốc và sớm có bàn mở tỷ số. Tomas Soucek chọc khe để Bowen băng xuống, trước khi chính Souček xâm nhập vòng cấm và dứt điểm từ đường căng ngang của đội trưởng, đưa West Ham vượt lên dẫn trước.

MU dồn lên tìm bàn gỡ. Phút 63, Casemiro đánh đầu tung lưới từ quả tạt sâu của Kobbie Mainoo, nhưng bàn thắng không được công nhận do việt vị. Đội khách tiếp tục gia tăng sức ép trong những phút cuối, với các cơ hội lần lượt trôi qua chân Bryan Mbeumo và Joshua Zirkzee.

Khi West Ham tưởng như đã giữ trọn ba điểm, MU bất ngờ có bàn gỡ ở phút bù giờ thứ sáu. Từ quả tạt bên cánh phải của Mbeumo, Sesko băng cắt khéo léo và chạm bóng tinh tế, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành.

Kết quả hòa 1-1 giúp MU kéo dài chuỗi 9 trận bất bại tại Premier League, giữ vững vị trí trong top 4. Trong khi đó, West Ham tiếp tục gặp khó trong cuộc đua trụ hạng, khi vẫn chưa thể bứt lên so với nhóm cuối bảng.