Ghế dự bị không nói hết câu chuyện của Sesko

Sự xuất hiện của Michael Carrick khiến Benjamin Sesko phải lùi lại một bước, nhưng điều đó không đồng nghĩa Manchester United đã quay lưng với tiền đạo trẻ này.

Sesko ghi bàn giúp MU thắng Fulham cuối tuần qua.

Khi Michael Carrick tiếp quản băng ghế huấn luyện tạm quyền, Manchester United thay đổi cách chơi theo hướng thực dụng và an toàn hơn. Sự điều chỉnh ấy lập tức tác động đến một cái tên được kỳ vọng lớn: Benjamin Sesko.

Tiền đạo người Slovenia bất ngờ mất suất đá chính, nhường vị trí trung phong cho Bryan Mbeumo. Với nhiều người, đó là dấu hiệu cho thấy Sesko không còn được ưu tiên. Nhưng thực tế, câu chuyện tại Old Trafford phức tạp và dài hơi hơn nhiều.

Carrick cần kết quả, không phải thử nghiệm

Trong ba trận đầu tiên dưới thời Carrick, Sesko đều xuất phát trên ghế dự bị. Đó không phải quyết định mang tính cá nhân, mà phản ánh ưu tiên rõ ràng của HLV tạm quyền: phải thắng trước đã.

Carrick chọn Bryan Mbeumo cho vai trò trung phong bởi sự ổn định, khả năng di chuyển không bóng và liên kết lối chơi tốt với Bruno Fernandes, người được kéo về đá số 10. Lựa chọn ấy nhanh chóng phát huy hiệu quả.

MU chơi gọn gàng hơn, ít rủi ro hơn, và quan trọng nhất là có điểm. Trong bối cảnh Carrick chỉ nắm đội trong thời gian ngắn, ông không có nhiều dư địa cho những thử nghiệm mang tính dài hạn. Đặt niềm tin vào Mbeumo là phương án “ít sai số” nhất, nhất là khi CLB cần nhanh chóng ổn định sau giai đoạn xáo trộn trên băng ghế huấn luyện.

Sesko chỉ là quân bài dự bị dưới thời Carrick.

Sesko vì thế trở thành phương án từ ghế dự bị. Anh từng không được sử dụng trong chiến thắng trước Manchester City, rồi chỉ vào sân ít phút khi gặp Arsenal. Tuy nhiên, ở trận gặp Fulham, vai trò ấy đã mang một ý nghĩa khác.

Sesko được tung vào sân trong hiệp hai và chính anh ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ, mang về trọn vẹn ba điểm cho MU. Một khoảnh khắc đủ để nhắc nhở rằng tiền đạo 22 tuổi này chưa hề biến mất.

MU vẫn coi Sesko là tương lai

Điều quan trọng nhất nằm ở cách nội bộ MU nhìn nhận Sesko. Chia sẻ trên podcast Talk of the Devils, nhà báo Andy Mitten khẳng định CLB vẫn đánh giá rất cao tiền đạo người Slovenia. Theo Mitten, Sesko được xem là một cầu thủ dài hạn, với tiềm năng trở thành “một tiền đạo hàng đầu thực sự”.

Nhận định ấy giúp làm rõ ranh giới giữa quyết định chiến thuật ngắn hạn và định hướng lâu dài. Carrick dùng Mbeumo vì cần kết quả ngay lập tức, không phải vì Sesko thiếu năng lực hay đã bị gạch tên khỏi kế hoạch.

Trên thực tế, việc có một tiền đạo như Sesko sẵn sàng vào sân từ ghế dự bị lại mang đến cho MU thêm phương án giải quyết trận đấu, nhất là trong những thời điểm bế tắc.

Tính đến lúc này, Sesko ghi 6 bàn sau 21 trận trên mọi đấu trường kể từ khi chuyển đến từ RB Leipzig.

Tính đến lúc này, Sesko ghi 6 bàn sau 21 trận trên mọi đấu trường kể từ khi chuyển đến từ RB Leipzig. Con số đó chưa đủ bùng nổ, nhưng cũng không phải thất vọng với một cầu thủ trẻ đang làm quen với môi trường Premier League và sức ép tại Old Trafford. Quan trọng hơn, Sesko cho thấy anh có thể tạo ra khác biệt, ngay cả khi không đá chính.

Câu chuyện của Sesko dưới thời Carrick vì thế phản ánh đúng trạng thái hiện tại của MU: đội bóng cần sự thực dụng để vượt qua giai đoạn bất ổn, song vẫn phải giữ tầm nhìn dài hạn. Sesko có thể chưa phải lựa chọn số một lúc này, nhưng anh vẫn nằm trong kế hoạch tương lai.

Với một tiền đạo trẻ, đôi khi việc học cách kiên nhẫn, chấp nhận vai trò dự bị và tận dụng từng cơ hội nhỏ lại là bước đệm cần thiết để trưởng thành.

Carrick đang làm điều ông cần làm: ưu tiên kết quả. MU cũng đang làm điều họ tin là đúng: không vội vàng đánh giá Sesko chỉ qua vài trận dự bị.

Giữa ngắn hạn và dài hạn, bài toán của MU lúc này không phải chọn một trong hai, mà là tìm cách để cả hai cùng tồn tại. Và Sesko, nếu tiếp tục ghi dấu ấn như trước Fulham, vẫn còn rất nhiều đất để bước lên phía trước.