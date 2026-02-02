Sếp MU chặn đứng thương vụ Malacia

Tyrell Malacia được cho là không hài lòng với Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox của Manchester United sau khi chặn đứng thương vụ chuyển nhượng sang Thổ Nhĩ Kỳ vào phút chót.

Malacia không hài lòng với sếp MU.

Theo giới thạo tin Anh, Malacia thậm chí đã chuẩn bị lên máy bay sang Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng 2/2 thì nhận cuộc gọi từ Wilcox yêu cầu hủy bỏ mọi động thái ra đi. Sự can thiệp này được cho là liên quan đến khủng hoảng nhân sự ở vị trí hậu vệ trái của MU.

Cụ thể, hậu vệ trẻ Harry Amass dính chấn thương gân kheo trong thời gian cho mượn tại Norwich. Trước đó, Patrick Dorgu cũng gặp vấn đề tương tự và có thể phải nghỉ đến tháng 4.

Trong bối cảnh đó, Malacia trở thành hậu vệ trái chuyên biệt giàu kinh nghiệm duy nhất còn lại của MU, ngoài Luke Shaw, người đã đá chính cả 24 trận Premier League mùa này.

Malacia, 26 tuổi, gần như không có vai trò trong kế hoạch của MU. Trong suốt một năm qua, anh chỉ có đúng một lần vào sân từ ghế dự bị, là 2 phút cuối trận gặp Newcastle vào Boxing Day. Anh cũng là thành viên duy nhất của “bomb squad” không rời CLB trong mùa hè.

Hậu vệ người Hà Lan sẽ hết hợp đồng vào mùa hè này và được xác nhận sẽ rời MU. Kể từ khi gia nhập từ PSV Eindhoven năm 2022, Malacia mới ra sân 48 lần, trong đó chỉ 34 trận đá chính do liên tục gặp chấn thương. Mùa trước, anh từng được cho mượn trở lại PSV và chơi 12 trận.

Ở chiều ngược lại, MU đã thanh lý được nhiều cái tên không còn nằm trong kế hoạch. Alejandro Garnacho và Antony bị bán cuối mùa hè. Marcus Rashford và Jadon Sancho được đem cho mượn và sẽ phải xử lý khi hợp đồng tại Barcelona và Aston Villa đáo hạn ngày 30/6. Rasmus Højlund đang chơi cho Napoli theo dạng cho mượn, còn Andre Onana chuyển sang Trabzonspor sau khi bị thay thế bởi Senne Lammens.

Việc Malacia bị giữ lại vào phút chót cho thấy MU đang phải chữa cháy nhân sự hơn là giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng trong đội hình.

Highlights MU 3-2 Fulham Tối 2/1, MU thắng nghẹt thở Fulham với tỷ số 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.