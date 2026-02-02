Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vết gợn Mason Mount

  • Thứ hai, 2/2/2026 19:09 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

MU duy trì phong độ ấn tượng tại Premier League với chiến thắng 3-2 trước Fulham, nhưng niềm vui không trọn vẹn khi Mason Mount lại chấn thương.

Vấn đề về thể trạng tiếp tục ám ảnh Mason Mount.

Tối 1/2, "Quỷ đỏ" có chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở giải Ngoại hạng. Dù để Fulham gỡ hòa 2-2 trong những phút cuối, bàn thắng ở thời gian bù giờ của Benjamin Sesko giúp đội chủ sân Old Trafford giành trọn 3 điểm, qua đó trở lại vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, sự vắng mặt của Mount khiến không ít người bất ngờ, nhất là khi tiền vệ người Anh vẫn tập luyện bình thường trong tuần. Bên cạnh Matthijs de Ligt và Patrick Dorgu, Mount là cái tên gây chú ý nhất trong danh sách chấn thương.

Phát biểu sau trận, HLV Michael Carrick nhanh chóng trấn an người hâm mộ. "Mason gặp một va chạm nhỏ trong buổi tập. Không có gì nghiêm trọng, nhưng thật tiếc khi cậu ấy không thể góp mặt hôm nay. Mount sẽ sớm trở lại", Carrick cho biết.

Gia nhập MU với mức giá 55 triệu bảng, Mount chưa thể tìm được sự ổn định. Chấn thương liên miên cùng sự cạnh tranh ngày càng lớn ở tuyến giữa khiến anh không còn là lựa chọn ưu tiên trong đội hình xuất phát, thậm chí nhiều trận gần đây chỉ ngồi dự bị.

Việc Dorgu dính chấn thương mở ra cơ hội đá chính cho Matheus Cunha ở hành lang trái, trong khi Mount được kỳ vọng có thể vào sân từ ghế dự bị. Tuy nhiên, vấn đề thể lực khiến anh phải lỡ hẹn.

Theo HLV Carrick đánh giá, khả năng trở lại của Mount trong trận gặp Tottenham cuối tuần này vẫn còn để ngỏ. MU rất cần 3 điểm để tiếp tục giữ vị trí trong top 4, nhưng họ không thắng được Spurs trong 8 lần đối đầu gần nhất trên mọi đấu trường.

Highlights MU 3-2 Fulham Tối 2/1, MU thắng nghẹt thở Fulham với tỷ số 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.

