MU tìm ra 'cách thắng' mới ở Premier League

Số liệu Premier League mùa này cho thấy Manchester United hiệu quả hơn rõ rệt khi chủ động nhường thế trận và đánh vào khoảnh khắc quyết định.

MU cực kỳ đáng sợ trong các pha phản công. Ảnh: Reuters.

Manchester United đang chứng minh một thực tế tưởng như nghịch lý: cầm bóng ít hơn lại giúp họ chiến thắng nhiều hơn.

Theo thống kê của Opta tại mùa giải 2025/26, đội chủ sân Old Trafford toàn thắng cả 7 trận tại Premier League khi tỷ lệ kiểm soát bóng dưới 45%, trong đó trận gặp Fulham đêm qua chỉ đạt 42,4%. Con số này đối lập hoàn toàn với những gì xảy ra khi MU giữ bóng nhiều.

Thống kê cho thấy ở 17 trận Premier League còn lại, khi kiểm soát bóng từ 45% trở lên, MU chỉ thắng 4 trong 17 trận, còn lại là 8 trận hòa và 5 thất bại. Đây không còn là hiện tượng ngẫu nhiên, mà phản ánh rõ một xu hướng chiến thuật đang được duy trì.

Trong những trận không cần cầm bóng nhiều, MU thường chơi với khối đội hình trung bình - thấp, ưu tiên bọc lót, thu hẹp không gian và chờ thời điểm chuyển trạng thái.

Khi đối thủ dâng cao, các đường phản công trở nên sắc bén hơn, nhất là khi hàng công có tốc độ và khả năng tận dụng khoảng trống tốt.

Bàn thắng đến từ những pha xử lý trực diện, thay vì các đợt vây hãm kéo dài. Trong lối chơi này, Bruno Fernandes đóng vai trò huyết mạch trong đội hình "Quỷ đỏ".

MU đang chọn đúng lối chơi. Ảnh: Reuters.

Ngược lại, ở những trận MU giữ bóng nhiều, vấn đề quen thuộc lại lộ rõ. Đội bóng gặp khó trong việc xé toang hàng thủ lùi sâu, nhịp luân chuyển bóng chậm và thiếu những pha bứt tốc mang tính đột biến.

Việc kiểm soát thế trận không đồng nghĩa với kiểm soát cơ hội, khiến MU dễ rơi vào bế tắc, thậm chí bị trừng phạt trong các pha phản công của đối phương.

Điều đáng chú ý là sự thay đổi này cho thấy MU đang thực dụng hơn, sẵn sàng từ bỏ ám ảnh kiểm soát bóng để tối ưu hiệu quả. Trong bối cảnh Premier League ngày càng khắc nghiệt, việc lựa chọn đúng "cách thắng" quan trọng hơn việc thắng theo một khuôn mẫu cố định.

Dữ liệu hiện tại gửi đi một thông điệp rõ ràng: Manchester United không cần cầm bóng nhiều để giành chiến thắng. Đây có thể là nền tảng để họ duy trì sự ổn định, thay vì chạy theo những con số đẹp nhưng thiếu giá trị thực tế trên bảng điểm.

Highlights MU 3-2 Fulham Tối 2/1, MU thắng nghẹt thở Fulham với tỷ số 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.