Carragher thừa nhận sai lầm với câu nói 'Bóng đá đã rời bỏ Casemiro'

Jamie Carragher lên tiếng về phát biểu gây tranh cãi liên quan đến Casemiro, đồng thời gửi đề nghị mang tính hòa giải tới tiền vệ người Brazil của MU.

Casemiro chơi rất hay trước Fulham.

Tháng 5/2024, Carragher nhận xét rằng "bóng đá đã rời bỏ Casemiro". Phát ngôn này xuất hiện sau thất bại nặng nề 0-4 của "Quỷ đỏ" trước Crystal Palace trong trận đấu mà Casemiro chơi mờ nhạt và trở thành tâm điểm chỉ trích.

Thực tế, Casemiro khởi đầu như mơ trong mùa giải đầu tiên tại Old Trafford, nhưng sau đó sa sút kéo dài, trở thành đề tài tranh luận gay gắt của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Carragher thậm chí còn cho rằng MU nên để tiền vệ này ra đi ngay trong mùa hè năm đó.

Tuy nhiên, thời gian mang đến một kịch bản khác. Trước thời điểm hợp đồng với MU hết hạn vào cuối mùa, Casemiro trải qua giai đoạn thăng hoa. Anh là người mở tỷ số trong chiến thắng kịch tính 3-2 trước Fulham tại Old Trafford tối 2/1.

Bình luận trên Sky Sports sau trận, Carragher thừa nhận quan điểm của mình cần được nhìn lại. "Những gì Casemiro làm được ở Manchester United là hình mẫu lý tưởng cho một bản hợp đồng thành công. Mùa đầu tiên của cậu ấy là xuất sắc. Ai cũng thấy đó là một cầu thủ lớn, và rõ ràng cậu ấy đúng là như vậy", Carragher nói.

Cựu hậu vệ Liverpool tiếp tục: "Mùa giải cuối cùng, cậu ấy rời đi trong tư thế ngẩng cao đầu. Casemiro chơi rất hay và chắc chắn sẽ được nhớ tới theo cách tích cực".

Casemiro trở thành linh hồn của MU hiện tại.

Dù vậy, Carragher cũng thừa nhận: "Khoảng thời gian ở giữa rõ ràng là một cuộc vật lộn. Nhưng không thể nghi ngờ việc cậu ấy trở lại. Và giờ thì công bằng mà nói, bóng đá chưa hề rời bỏ Casemiro, nếu nhìn vào những gì cậu ấy thể hiện tại Premier League".

Đáng chú ý, Carragher còn hài hước mở đường cho một màn máp trả từ Casemiro: "Cậu ấy hoàn toàn có quyền quay lại nói với tôi rằng hãy rời nghề bình luận trước khi nghề bình luận rời bỏ anh".

Carragher kết luận: "Phải ghi nhận cậu ấy. Casemiro trông như cầu thủ hoàn toàn khác, đặc biệt là về thể chất. Thời điểm tôi nói câu đó, cậu ấy trông như một cầu thủ đã đi đến đoạn cuối sự nghiệp. Không rõ là cậu ấy từng buông lỏng bản thân hay giờ trở nên cực kỳ chuyên nghiệp, nhưng rõ ràng thể trạng hiện tại là khác hẳn".

Highlights MU 3-2 Fulham Tối 2/1, MU thắng nghẹt thở Fulham với tỷ số 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.

