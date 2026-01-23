Casemiro đắt hàng

Ở tuổi 33, Casemiro không thiếu lựa chọn sau khi thông báo chia tay MU vào cuối mùa giải này.

Casemiro được nhiều đội bóng quan tâm.

Theo Daily Mail, LA Galaxy là một trong những CLB đầu tiên bày tỏ sự quan tâm tới cựu ngôi sao Real Madrid. Bên cạnh đó, Casemiro cũng nhận được những tín hiệu từ Saudi Pro League, giải VĐQG Brazil và MLS.

Tuy nhiên, theo ESPN, ưu tiên hàng đầu của tiền vệ này vẫn là tiếp tục thi đấu tại châu Âu bởi anh tin mình còn đủ đẳng cấp để chơi bóng đỉnh cao. Bất chấp tuổi tác, kinh nghiệm dày dạn, bản lĩnh trận mạc cùng bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ giúp tiền vệ người Brazil trở thành cái tên được nhiều CLB quan tâm. Casemiro vẫn được đánh giá là thủ lĩnh tuyến giữa, có thể mang lại giá trị chuyên môn lẫn hình ảnh trong ngắn hạn.

Trong khi đó, quyết định chia tay Casemiro đánh dấu bước ngoặt trong quá trình tái cấu trúc lực lượng của MU. Gia nhập "Quỷ đỏ" với mức phí lớn và kỳ vọng không nhỏ, Casemiro phần nào mang lại sự chắc chắn ở tuyến giữa trong 4 mùa giải gắn bó.

Ở chiều ngược lại, MU bắt đầu lên danh sách những phương án thay thế. Theo ESPN, 3 cái tên được cân nhắc gồm Elliot Anderson (Nottingham Forest), Adam Wharton (Crystal Palace) và Carlos Baleba (Brighton). Đây đều là những tiền vệ trẻ, giàu năng lượng, phù hợp với định hướng trẻ hóa đội hình và lối chơi giàu cường độ mà MU đang theo đuổi.

Với Casemiro, việc rời Old Trafford có thể không phải là dấu chấm hết cho sự nghiệp đỉnh cao, mà là cơ hội để anh tìm lại môi trường phù hợp hơn. Còn với MU, đây là thời điểm để khép lại một chương nhiều kỳ vọng nhưng dang dở, đồng thời mở ra giai đoạn chuyển mình quyết liệt ở tuyến giữa.