Tầm ảnh hưởng của Holland tại MU

Michael Carrick trao quyền lớn cho trợ lý Steve Holland trong việc dẫn dắt các buổi tập tại Manchester United.

Manchester United được đánh giá có quyết định thông minh khi đồng ý bổ nhiệm Steve Holland làm trợ lý cho Michael Carrick.

Theo Telegraph, Carrick thường xuyên có những cuộc trao đổi quan trọng với trợ lý Steve Holland, về cách tập luyện của MU. Bên cạnh đó, Carrick cũng muốn tham khảo ý kiến của Holland về việc tận dụng tối đa bầu không khí tích cực và tâm lý hứng khởi đang lan tỏa trong đội bóng.

Carrick quyết định trao toàn quyền cho Holland trong việc lập kế hoạch và trực tiếp điều hành các buổi tập tại trung tâm huấn luyện Carrington. Đây là cách tiếp cận tương tự Gareth Southgate từng áp dụng khi dẫn dắt đội tuyển Anh, với Holland đảm nhận vai trò then chốt trong việc thiết kế và thực hiện các buổi tập.

Phương pháp này mang lại hiệu quả rõ rệt cho "Tam sư" dưới thời Southgate, và Carrick tin rằng mô hình tương tự hoàn toàn có thể thành công tại Manchester United.

Dù vẫn giữ quyền quyết định cuối cùng về đội hình ra sân và các vấn đề chiến thuật, Carrick thể hiện sự khiêm tốn khi thừa nhận kinh nghiệm huấn luyện vượt trội của Holland, người từng là trợ lý hàng đầu tại các CLB lớn và ĐT Anh trong nhiều năm.

Carrick sẵn sàng lắng nghe và áp dụng các ý tưởng từ trợ lý để cải thiện chất lượng tập luyện. Các buổi tập dưới sự dẫn dắt của Holland được thiết kế ngắn gọn hơn nhưng cường độ cao, tập trung vào tính chi tiết và hiệu quả.

Trong vai trò trợ lý, Holland là một trong những người hàng đầu ở bóng đá châu Âu hiện tại.

Với 33 năm kinh nghiệm huấn luyện, Holland có thâm niên và trình độ cao nhất trong dàn trợ lý của Carrick, so với các nhân tố khác như Jonathan Woodgate, Travis Binnion hay Jonny Evans, cựu cầu thủ MU.

The Times gọi Holland là "trợ lý ngôi sao" mà nhiều HLV hàng đầu mong muốn làm phụ tá cho mình ở các đội bóng. Sau khi sớm kết thúc sự nghiệp cầu thủ vì chấn thương, Holland bắt đầu nghiệp huấn luyện ở tuổi 22, lấy bằng Pro lúc 27.

Holland từng làm việc dưới thời Carlo Ancelotti, Di Matteo, Rafael Benitez, Jose Mourinho, Guus Hiddink và Antonio Conte tại Chelsea. Ông góp phần giúp "The Blues" thắng Champions League và giành 2 chức vô địch Premier League.

HLV Como, Cesc Fabregas từng ca ngợi "bộ não huấn luyện tỉ mỉ" của Holland. Khi Chelsea hạ Bayern Munich trong chung kết Champions League 2012, Holland đóng vai trò lớn giúp HLV tạm quyền khi đó là Di Matteo.

Đến khi Benitez và Mourinho dẫn dắt Chelsea, cả hai đều mang theo số lượng lớn đội ngũ trợ lý riêng, nhưng họ vẫn giữ lại Holland bởi đánh giá cao ông. Rời Chelsea, Holland sau đó làm trợ lý cho Gareth Southgate ở đội U21 Anh rồi đội tuyển quốc gia, giúp "Tam sư" vào 2 trận chung kết Euro và 1 bán kết World Cup.

Quyết định trao quyền cho Holland thể hiện sự tin tưởng, cho thấy bước đi chiến lược của Carrick nhằm tối ưu hóa nguồn lực huấn luyện, tận dụng kinh nghiệm đỉnh cao từ Holland. Với bầu không khí đang được cải thiện, Manchester United hy vọng sẽ tiếp đà thăng hoa dưới sự dẫn dắt tạm thời của Carrick.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights Man Utd 2-0 Man City Đêm 17/1, MU gây bất ngờ khi đè bẹp Man City ở vòng 22 Premier League.