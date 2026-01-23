Casemiro thông báo rời MU vào cuối mùa

Casemiro rời Old Trafford vào cuối mùa giải năm nay, khép lại quãng thời gian 4 năm gắn bó của tiền vệ người Brazil trong màu áo MU.

Casemiro sẽ chia tay MU sau khi mùa giải năm nay khép lại.

Trong thông điệp chia tay viết trên trang cá nhân, Casemiro xúc động chia sẻ: "Tôi sẽ mang Manchester United theo mình suốt cuộc đời. Ngay từ ngày đầu bước ra sân Old Trafford, tôi cảm nhận được niềm đam mê và tình yêu đặc biệt từ các CĐV. Đây chưa phải là lời tạm biệt. Vẫn còn nhiều kỷ niệm để tạo ra và rất nhiều mục tiêu để cùng nhau chiến đấu".

Hợp đồng của Casemiro hết hạn vào hè 2026 và ban lãnh đạo MU không kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 12 tháng, cũng như không đàm phán hợp đồng mới. Quyết định này được đưa ra từ sớm, trong bối cảnh đội chủ sân Old Trafford đang lên kế hoạch tái cấu trúc tuyến giữa.

Gia nhập MU vào tháng 8/2022, Casemiro nhanh chóng trở thành trụ cột nơi hàng tiền vệ. Trong 4 mùa giải, tiền vệ 33 tuổi góp công lớn vào các danh hiệu Carabao Cup 2023 và FA Cup 2024, trong đó đáng nhớ là bàn thắng của anh ở trận chung kết Carabao Cup. Casemiro cũng cùng MU hai lần vào chung kết FA Cup và lọt tới trận chung kết Europa League mùa 2024/25.

Theo Sky Sports, Casemiro nằm trong nhóm cầu thủ hưởng lương cao nhất đội hình MU, và việc chia tay anh sẽ giúp CLB giải phóng quỹ lương để phục vụ cho kế hoạch đầu tư mới ở khu trung tuyến. Điều này cũng mang lại sự rõ ràng cho Casemiro trong phần còn lại của mùa giải, khi anh hướng tới World Cup 2026 cùng tuyển Brazil.

Ở chiều ngược lại, MU đang theo dõi sát sao các phương án thay thế Casemiro, trong đó có Carlos Baleba, Elliot Anderson và Adam Wharton. Đây là những cái tên nằm trong kế hoạch làm mới hàng tiền vệ của đội bóng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè.

