MU lao dốc trên bảng xếp hạng tài chính

MU có cú trượt dài đáng báo động trên bảng xếp hạng các CLB giàu nhất thế giới.

Theo báo cáo mới nhất của Deloitte Football Money League, MU rơi xuống vị trí thứ 8 trong danh sách các CLB kiếm tiền nhất toàn cầu. Đây là thứ hạng thấp nhất của "Quỷ đỏ" kể từ khi bảng xếp hạng này được công bố cách đây 29 năm.

Đáng chú ý, dù doanh thu tổng thể của CLB vẫn tăng khoảng 40 triệu bảng, từ 653 triệu bảng lên 692 triệu bảng trong mùa giải 2024/25, điều đó không đủ để giúp MU duy trì vị thế quen thuộc trong nhóm dẫn đầu.

Dưới thời Sir Jim Ratcliffe và tập đoàn INEOS, "Quỷ đỏ" không những bị các ông lớn châu Âu bỏ lại phía sau, mà còn đánh mất vị trí số một nước Anh về doanh thu vào tay Liverpool. Thậm chí tại Premier League, MU hiện chỉ xếp thứ 4 về khả năng kiếm tiền, sau Liverpool, Man City và Arsenal.

Nguyên nhân chính đến từ thành tích thi đấu sa sút nghiêm trọng. Việc chỉ cán đích ở vị trí thứ 15 tại Premier League khiến MU bị giảm khoảng 45 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình. Khoản hụt này chỉ được bù đắp phần nào nhờ hành trình vào tới chung kết Europa League, trong bối cảnh đội bóng vắng mặt hoàn toàn ở Champions League, giải đấu mang lại nguồn thu khổng lồ.

So với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, mức tăng trưởng doanh thu của MU tỏ ra kém hơn rõ rệt, khiến đội bóng tụt bốn bậc so với mùa trước. Điều này càng đáng lo ngại khi MU từng 10 lần đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu toàn cầu trong quá khứ, biểu tượng cho sức mạnh thương mại vượt trội.

Tình hình hiện tại của MU cũng khá ảm đạm. Việc sớm bị loại khỏi các cúp quốc nội và không góp mặt ở đấu trường châu Âu mùa này đồng nghĩa với việc "Quỷ đỏ" chỉ đá khoảng 20 trận sân nhà. Theo ước tính, điều này có thể khiến doanh thu của MU giảm thêm tới 85 triệu bảng do số trận đấu tại Old Trafford bị cắt giảm.

Chuyên gia tài chính Tim Bridge của Deloitte nhận định rằng MU từng là chuẩn mực của ngành bóng đá về doanh thu ngày thi đấu lẫn thương mại, nhưng hiện tại điều đó không còn đúng.

