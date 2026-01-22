Tiếc cho Pedri

Thêm một lần nữa Pedri gục ngã vì chấn thương, kéo dài chuỗi ngày u ám của một tài năng từng được kỳ vọng là trái tim tương lai của Barcelona.

Pedri lại chấn thương. Thông tin ấy không còn gây sốc, nhưng vẫn đủ khiến người hâm mộ Barcelona chùng xuống.

Kể từ mùa 2021/22, tiền vệ người Tây Ban Nha nghỉ thi đấu tổng cộng 579 ngày, lỡ 104 trận vì chấn thương. Một con số lạnh lùng, nhưng phản ánh đầy đủ gian truân của một cầu thủ mới ngoài 20 tuổi mà sự nghiệp đã liên tục bị ngắt quãng.

Pedri liên tục ngồi ngoài vì chấn thương.

Nhìn lại từng mùa giải, vấn đề của Pedri không phải là tai nạn đơn lẻ. Mùa 2021/22, anh nghỉ 201 ngày, lỡ 41 trận. Mùa 2022/23, con số là 112 ngày và 19 trận. Mùa 2023/24 tiếp tục tăng lên 131 ngày, 25 trận.

Sang mùa 2024/25, tưởng chừng tín hiệu tích cực xuất hiện khi Pedri chỉ nghỉ 45 ngày và lỡ 3 trận, thì đến mùa 2025/26, anh lại nghỉ thêm 90 ngày, vắng 16 trận. Và giờ, danh sách ấy lại nối dài.

Vấn đề không chỉ nằm ở số lần chấn thương, mà ở tính lặp lại và kéo dài. Pedri hiếm khi có một chu kỳ thi đấu đủ dài để duy trì phong độ cao nhất.

Mỗi lần trở lại, anh cần thời gian lấy lại cảm giác bóng, rồi lại rơi vào vòng xoáy quá tải, chấn thương, hồi phục. Đó là kịch bản quen thuộc suốt gần 5 mùa giải qua.

Với Barcelona, Pedri từng được xem là trung tâm của mọi kế hoạch. Khả năng kiểm soát nhịp độ, xử lý trong không gian hẹp và tư duy chơi bóng chín chắn vượt tuổi khiến anh trở thành biểu tượng của thế hệ mới.

Nhưng thực tế phũ phàng là đội bóng không thể xây dựng một dự án dài hạn xoay quanh cầu thủ thường xuyên vắng mặt. Mỗi lần Pedri chấn thương, Barca buộc phải vá víu tuyến giữa, thay đổi cấu trúc và nhịp vận hành.

Barca gặp khó mỗi khi vắng Pedri.

Ở góc độ cá nhân, gánh nặng tâm lý dành cho Pedri là rất lớn. Một cầu thủ trẻ liên tục đối diện với câu hỏi: liệu cơ thể mình có chịu đựng được bóng đá đỉnh cao hay không? Mỗi lần tái xuất không chỉ là cuộc chiến với thể lực, mà còn là cuộc chiến với nỗi sợ tái phát.

Câu chuyện của Pedri cũng là lời cảnh báo rõ ràng về quản lý tải thi đấu. Việc anh bị khai thác quá sớm, thi đấu dày đặc ở cả CLB lẫn đội tuyển trong những năm đầu sự nghiệp, đang để lại hệ quả lâu dài. Đến lúc này, không ai còn nghi ngờ tài năng của Pedri. Điều người ta nghi ngại là độ bền.

Pedri lại chấn thương, và Barcelona lại phải chờ. Nhưng thời gian không chờ một cầu thủ mãi. Nếu không có giải pháp căn cơ để bảo vệ thể trạng, vòng lặp hiện tại sẽ tiếp diễn.

Và khi đó, câu hỏi lớn nhất không còn là Pedri giỏi đến đâu, mà là anh còn có thể chơi bóng đỉnh cao trong bao lâu nữa.