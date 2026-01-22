Barcelona trả giá cho chiến thắng

Chiến thắng 4-2 trước Slavia Prague tại League Phase, Champions League không trọn vẹn với Barcelona, khi Pedri dính chấn thương và phải rời sân sớm.

Pedri dính chấn thương trong trận gặp Slavia Prague.

Barcelona giành trọn 3 điểm trước Slavia Prague, nhưng đổi lại là nỗi lo lớn về nhân sự dành cho HLV Hansi Flick. Pedri gặp vấn đề ở vùng gân kheo trong hiệp hai và bị thay ra ở phút 61.

Thông tin ban đầu xác nhận tiền vệ người Tây Ban Nha bị rách cơ vùng gân kheo và phải ngồi ngoài ít nhất 3 đến 4 tuần. Ngày mai, đội ngũ y tế của Barca sẽ có các kiểm tra bổ sung nhằm xác định mức độ nghiêm trọng và thời gian hồi phục cụ thể.

Trước khi rời sân, Pedri vẫn giữ vai trò trung tâm trong cách vận hành của Barca, giúp đội bóng kiểm soát nhịp độ và kết nối các tuyến. Việc anh phải rời sân sớm buộc ban huấn luyện điều chỉnh nhân sự.

Dù vậy, Barca vẫn duy trì thế trận để khép lại trận đấu với chiến thắng 4-2. Dẫu vậy, hình ảnh Pedri ra dấu xin thay người ngay lập tức làm dấy lên lo ngại, bởi chấn thương gân kheo vốn nhạy cảm và dễ tái phát.

Chấn thương của Pedri đến đúng giai đoạn lịch thi đấu dày, khi Barcelona phải căng sức ở cả Champions League lẫn đấu trường quốc nội. Ngoài đường biên, biểu cảm nhăn nhó của HLV Flick đã thể hiện rõ sự lo âu đó.

Bên cạnh vấn đề nhân sự, chiến thắng trước Slavia Prague còn phơi bày một con số đáng chú ý khác. Barcelona lần đầu tiên để thủng lưới ở 10 trận liên tiếp tại Champions League.

Khả năng kiểm soát bóng và sức tấn công vẫn là điểm mạnh, nhưng sự chắc chắn phía sau đang trở thành bài toán nan giải.

Đồng thời, đó là lời cảnh báo rõ ràng: Barcelona không chỉ cần chờ Pedri hồi phục, mà còn phải nhanh chóng gia cố sự cân bằng nếu muốn tiến sâu tại Champions League mùa này.