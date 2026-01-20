Kết thúc buồn của tài năng gốc Philippines ở Barcelona

Quyết định ra đi của Dro không chỉ khép lại một mối lương duyên non trẻ, mà còn phơi bày ranh giới mong manh giữa niềm tin chiến lược của HLV và lựa chọn thực dụng của cầu thủ trẻ.

Dro sớm rời Barcelona.

Trong bóng đá đỉnh cao, những cuộc chia tay sớm luôn để lại nhiều dư vị. Trường hợp của Dro cũng vậy. Anh rời Barcelona khi còn rất trẻ, chưa kịp khẳng định vị trí, nhưng quyết định ấy phản ánh đúng thực tế khắc nghiệt của một đội bóng lớn: không có chỗ cho sự chờ đợi kéo dài.

Với Hansi Flick, Dro không phải cầu thủ “điền tên cho đủ danh sách”. Ông xem anh là một lựa chọn mang tính cá nhân. Flick bị thuyết phục bởi khả năng xử lý bóng gọn gàng, tư duy chơi giữa các tuyến và sự tự tin hiếm thấy ở một cầu thủ trẻ. Đó là lý do tài năng gốc Philippines được đưa đi du đấu châu Á mùa hè, dù không phải cái tên được dư luận nhắc đến nhiều.

Niềm tin ấy càng đáng chú ý nếu nhìn vào cạnh tranh ở hàng tiền vệ Barca. Ở đó có những cầu thủ trẻ nhưng giàu kinh nghiệm hơn, cùng các trụ cột khẳng định vị thế. Dù vậy, Flick vẫn trao cho Dro cơ hội. Anh được đá chính trước Real Sociedad, rồi tiếp tục xuất hiện ở trận gặp Olympiacos. Với một cầu thủ trẻ, đó là tín hiệu tích cực, cho thấy cánh cửa chưa đóng.

Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi rất nhanh. Dro không giữ được suất đá chính. Thời gian thi đấu giảm dần. Barca bước vào giai đoạn cần sự ổn định và hiệu quả tức thì, còn Flick buộc phải ưu tiên những phương án ít rủi ro hơn. Dro vẫn nằm trong kế hoạch dài hạn, nhưng không còn ở trung tâm hiện tại.

Dro từng để lại dấu ấn ở Barcelona.

Chính ở điểm này, lựa chọn của Dro trở nên dễ hiểu. Theo những người xung quanh, anh rời đi vì lý do chuyên môn. Dro tin rằng nếu tiếp tục ở lại, anh sẽ khó có đủ thời gian thi đấu để phát triển. Với một cầu thủ trẻ, việc ngồi chờ là điều nguy hiểm. Sự nghiệp không chờ đợi, và cơ hội cũng vậy.

Quyết định ấy khiến Flick thất vọng. Ông cảm thấy bị tổn thương vì một cầu thủ mà mình tin tưởng lại chọn ra đi sớm như vậy. Việc Dro không còn sinh hoạt cùng đội, không được đăng ký thi đấu và phải tập riêng cho thấy mối quan hệ giữa hai bên đã khép lại. Không ồn ào, nhưng rõ ràng là dứt khoát.

Trong lúc chờ kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 6 triệu euro, Dro tập luyện một mình. Phía đại diện khẳng định chưa đạt thỏa thuận với Paris Saint-Germain, dù những tin đồn vẫn xuất hiện. Dù điểm đến là đâu, con đường phía trước của Dro sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất đó là con đường anh chủ động lựa chọn.

Barca từng chứng kiến nhiều cầu thủ trẻ ra đi và thành công. Thiago Alcantara là ví dụ rõ nhất. Anh không chờ thế hệ cũ rút lui, mà chọn sang Bayern Munich để được chơi bóng thường xuyên hơn. Tuy nhiên, không phải ai rời Barca cũng lặp lại được hành trình ấy. Với Dro, mọi thứ mới chỉ bắt đầu, và rủi ro luôn song hành với cơ hội.

Cuộc chia tay này vì thế không phải bi kịch. Nó đơn giản là hệ quả của hai nhu cầu khác nhau. Flick cần thời gian để xây dựng đội bóng. Dro cần thời gian trên sân. Khi hai điều đó không gặp nhau, việc chia tay chỉ là vấn đề sớm hay muộn.