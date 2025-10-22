Tài năng gốc Philippines gây sốt tại Champions League

Tài năng trẻ Dro Fernandez tiếp tục hành trình đáng nhớ trong màu áo Barcelona khi được ra mắt tại Champions League rạng sáng 22/10.

Dro Fernandez (trái) ghi dấu ấn ở Champions League. Ảnh: Reuters.

Dro Fernandez bất ngờ được HLV Hansi Flick xếp đá chính ở cánh trái trong trận thắng 6-1 trước Olympiacos ở lượt 3 vòng phân hạng Champions League. Phút 38, tài năng 17 tuổi này kiến tạo để Fermin Lopez nâng tỷ số lên 2-0 cho Barcelona.

Đây là trận ra mắt của Dro Fernandez tại Champions League, đồng thời cũng là pha kiến tạo đầu tiên của tài năng trẻ gốc Philippines ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Dro Fernandez thi đấu 59 phút trước Olympiacos trước khi được HLV Flick rút ra, nhường chỗ cho Frenkie de Jong. Đây là trải nghiệm khó quên của cầu thủ gốc châu Á, tiếp thêm sự tự tin cho anh trong phần còn lại của mùa giải.

Trước đó, HLV Flick cũng từng gây bất ngờ khi trao cơ hội đá chính cho Dro Fernandez ở trận thắng Real Sociedad 2-1 tại vòng 6 La Liga hôm 29/9. Ở tuổi 17 và 259 ngày, Dro Fernandez trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân tại La Liga mùa này.

Chia sẻ trên Movistar, HLV Flick lý giải quyết định táo bạo của mình: “Dro đang thể hiện phong độ tuyệt vời. Cậu ấy kiểm soát bóng tốt, xử lý thông minh và có bản lĩnh thi đấu hiếm thấy ở độ tuổi này. Cậu ấy xứng đáng với cơ hội đó".

Dro Fernandez là sản phẩm ưu tú của lò La Masia. Anh sinh ra tại Tây Ban Nha, mang dòng máu Philippines từ mẹ, và được xem là một trong những viên ngọc sáng nhất của bóng đá trẻ xứ Catalonia trong những năm gần đây.

