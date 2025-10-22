Ten Hag không phải vấn đề của Leverkusen

Thất bại đáng xấu hổ ngay trên sân nhà trước PSG khiến người ta đặt vấn đề về chiến lược của Bayer Leverkusen.

Leverkusen vỡ trận trước PSG.

Rạng sáng 22/10, ngay tại BayArena, CĐV Leverkusen chứng kiến một trong những cơn ác mộng lớn nhất lịch sử hiện đại của đội bóng. Leverkusen có thể bị đánh giá thấp hơn PSG, nhưng để thua tới 2-7 ngay trên sân nhà là nỗi xấu hổ cực đại.

Nhiều CĐV Leverkusen ví trận thua này như màn "hạ nhục" 7-1 của Đức trước Brazil ở bán kết World Cup 2014. Lịch sử Champions League cũng không thường chứng kiến một đội nằm trong top 5 giải đấu lớn như Leverkusen thua tới 7 bàn trên sân nhà tại UEFA Champions League.

Sau khi chia tay Erik ten Hag, Bayer Leverkusen tưởng như tìm lại sự cân bằng dưới bàn tay của HLV Kasper Hjulmand. Nhưng thực tế, Leverkusen không khởi sắc đến như vậy. Tại Bundesliga, họ đang xếp thứ 5 và kém Bayern tới 7 điểm. Thất bại nặng nề trước Paris Saint-Germain khiến nhiều người đặt câu hỏi về phong độ và thái độ thi đấu của đội bóng Đức.

Và rõ ràng HLV Erik ten Hag không phải là nguyên nhân chính dẫn đến trận thua này, bởi ông đã rời đi được hai tháng. Trước PSG, dàn sao Leverkusen trông như những “tay mơ” trên sân cỏ, chơi thứ bóng đá hời hợt và vô trách nhiệm. Trận đấu này là minh chứng rõ ràng cho những vấn đề của Leverkusen từ đầu mùa.

Theo Opta, Leverkusen, đội bóng từng được kỳ vọng với vị trí trong top 24, chỉ còn 1% cơ hội đi tiếp ở Champions League mùa này, khi mới có 2 điểm sau 3 trận. Thất bại trước PSG không chỉ là một trận thua, mà còn là dấu hiệu cho thấy những vấn đề mà Leverkusen đang đối mặt trong mùa giải năm nay, kể từ khi chia tay HLV Alonso.

So với Erik ten Hag, HLV Kasper Hjulmand quá thiếu kinh nghiệm ở Champions League, và Leverkusen đang phải trả giá cho điều đó.