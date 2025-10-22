Thảm họa sân khách của Atletico

Atlético Madrid đang trải qua một khởi đầu mùa giải đáng quên trên sân khách tại La Liga và Champions League 2025/26, với thành tích không thể tệ hơn: không thắng trong cả 6 trận đã đấu.

Simeone thảm bại trên đất Anh.

Rạng sáng 22/10, Arsenal đánh bại Atletico Madrid 4-0 trên sân nhà ở Champions League. Đây là trận thua thứ hai của họ tại Champions League mùa này, sau kết quả bại trận 2-3 trước Liverpool tại Anfield. Atletico mới chỉ thắng một trận tại vòng phân hạng và sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn đi tiếp.

Tại La Liga, kết quả kém cỏi trên sân khách cũng khiến họ bị tụt lại trong cuộc đua vô địch. Trong 4 chuyến làm khách tại La Liga từ đầu mùa, họ hòa tới 3 và thua 1 trận, ghi vỏn vẹn 5 bàn nhưng để thủng lưới 6 bàn. Các trận hòa 1-1 trước Alavés, Mallorca và Celta Vigo, cùng thất bại 1-2 trước Espanyol, cho thấy sự thiếu hiệu quả trong tấn công, với chỉ 1,7 cú sút trúng đích mỗi trận. Tỷ lệ kiểm soát bóng của họ vẫn ổn, nhưng Atlético không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn.

Thảm họa này tiếp tục được phơi bày tại Champions League, khi họ thua 0-4 trước Arsenal tại Emirates. Thành tích tệ hại này trên sân khách từ đầu mùa của CLB đặt ra câu hỏi lớn: Liệu Diego Simeone, người từng đưa Atlético đến đỉnh cao với lối chơi phòng ngự chắc chắn và tinh thần thép, đã hết thời? Trong hơn một thập kỷ dẫn dắt, Simeone biến Atlético thành thế lực với hai chức vô địch La Liga và những lần vào sâu tại Champions League.

Tuy nhiên, mùa giải này cho thấy dấu hiệu của sự bão hòa. Lối chơi thực dụng của ông dường như không còn phù hợp với đội hình hiện tại. Atletico cũng thiếu sự sáng tạo và năng lượng cần thiết để đối phó các đối thủ chơi tấn công. Việc không thắng trên sân khách là minh chứng cho sự thiếu linh hoạt trong chiến thuật, đặc biệt khi Atlético phải đối mặt với những đội bóng có phong độ cao như Arsenal. Người hâm mộ bắt đầu mất kiên nhẫn, và áp lực ngày càng đè nặng lên Simeone.