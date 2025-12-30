Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đội hình Jordan đáng gờm, U23 Việt Nam phải dè chừng

  • Thứ ba, 30/12/2025 20:00 (GMT+7)
  • 18 giờ trước

U23 Jordan bước vào VCK U23 châu Á 2026 với vị thế ứng cử viên hàng đầu, buộc U23 Việt Nam phải chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ trận mở màn.

Al-Fakhouri thường xuyên đá chính cho tuyển quốc gia Jordan ở cúp Ả Rập 2025.

Jordan là đối thủ đầu tiên của Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 và cũng là đội bóng thăng tiến mạnh mẽ thời gian qua. Bóng đá Jordan vào chung kết Asian Cup 2023 và lần đầu giành vé dự World Cup 2026. Cách đây khoảng 2 tuần, Jordan vào tới chung kết cúp Ả Rập 2025, và chỉ chịu thua 2-3 trước Morocco.

Ở cấp độ U23, họ chưa từng vắng mặt tại VCK châu Á và thành tích tốt nhất là hạng ba. Jordan vượt vòng loại U23 châu Á 2026 với 3 trận toàn thắng, ghi 19 bàn. Đáng chú ý, U23 Jordan chưa từng thua Việt Nam trên mọi đấu trường.

U23 Jordan sở hữu loạt gương mặt chất lượng và cho thấy chiều sâu đáng kể. Nổi bật nhất là Odeh Al-Fakhouri, tiền đạo 20 tuổi được xem như niềm hy vọng số một trên hàng công. Al-Fakhouri gây ấn tượng với khả năng săn bàn nhạy bén, và có chỗ đứng trên tuyển quốc gia. Tốc độ, khả năng chọn vị trí và dứt điểm đa dạng giúp anh trở thành mối đe dọa thường trực với mọi hàng thủ.

Bên cạnh đó, Ali Hajabi - trung vệ cao 1,91 m, mang lại lợi thế rõ rệt cho Jordan ở những tình huống không chiến và phòng ngự bóng bổng. Hajabi khoác áo đội tuyển quốc gia và được đánh giá cao ở khả năng đọc tình huống, che chắn khu vực cấm địa.

U23 Jordan anh 1

Ali Hajabi (16) sở hữu chiều cao ấn tượng.

Baker Kalbouneh, một tiền đạo khác từng lên tuyển, là mẫu cầu thủ giàu thể lực, chơi trực diện và sẵn sàng tạo đột biến trong các pha chuyển trạng thái nhanh. Trong khi đó, Mohammad Taha và Saleh Fraij đại diện cho thế hệ cầu thủ trẻ kỹ thuật, linh hoạt, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối tuyến giữa và hàng công.

Cả 23 cầu thủ Jordan đều đang thi đấu trong nước, giúp đội bóng duy trì sự gắn kết chiến thuật và ổn định lối chơi. Với nền tảng thể lực tốt, chiều cao vượt trội và kinh nghiệm cọ xát dày dạn ở khu vực Tây Á, Jordan rõ ràng không phải đối thủ dễ chịu.

Cuộc đối đầu ở trận mở màn lúc 18h30 (giờ Việt Nam) ngày 6/1/2026 vì thế hứa hẹn là thử thách lớn với thầy trò HLV Kim Sang-sik. Ở đó, bản lĩnh và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của U23 Việt Nam sẽ quyết định đội bóng có thể đứng vững trước sức ép để thu về kết quả thuận lợi ở trận mở màn.

