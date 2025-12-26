Đình Bắc vắng mặt gala Quả bóng Vàng Việt Nam 2025

Có tên trong danh sách rút gọn đề cử Quả bóng Vàng Việt Nam 2025, nhưng Đình Bắc sẽ không góp mặt tại gala trao giải tối 26/12 do đang cùng U23 Việt Nam chuẩn bị tập huấn tại Qatar.

Đình Bắc (phải) lọt top đề cử QBV Việt Nam 2025.

Theo kế hoạch, gala Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 sẽ diễn ra tối 26/12, quy tụ nhiều cầu thủ nổi bật của bóng đá Việt Nam trong năm qua. Trong danh sách các ứng viên rút gọn, Đình Bắc là một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, tiền đạo sinh năm 2004 sẽ không có mặt tại sự kiện này.

Lý do được xác định là Đình Bắc đang tập trung cùng U23 Việt Nam sang Qatar tập huấn theo kế hoạch đã được thống nhất từ trước. Đây là đợt chuẩn bị quan trọng của đội tuyển trẻ nhằm hướng tới các nhiệm vụ quốc tế trong thời gian tới, nên cầu thủ này không thể sắp xếp tham dự gala.

Trong năm 2025, Đình Bắc để lại dấu ấn ở các giải đấu trong nước cũng như khi khoác áo các đội tuyển trẻ quốc gia. Anh được đánh giá cao nhờ tốc độ, khả năng tạo đột biến và tinh thần thi đấu tích cực. Việc góp mặt trong danh sách rút gọn Quả bóng Vàng Việt Nam được xem là sự ghi nhận cho quá trình tiến bộ đó.

Tuy nhiên, trước thời điểm gala diễn ra, việc một ứng viên không tham dự sự kiện trao giải thường mang nhiều ý nghĩa về cục diện cuộc đua. Trong bối cảnh này, sự vắng mặt của Đình Bắc khiến khả năng anh được xướng tên ở hạng mục cao nhất trở nên không rõ ràng, nhất là khi các ứng viên còn lại đều có mặt và có ảnh hưởng lớn hơn trong năm ở cấp độ CLB.

Dù kết quả chưa được công bố, việc ưu tiên nhiệm vụ cùng U23 Việt Nam cho thấy Đình Bắc đang tập trung vào lộ trình phát triển chuyên môn. Với độ tuổi còn trẻ và cơ hội thi đấu quốc tế ngày càng nhiều, cầu thủ này vẫn còn nhiều mùa giải phía trước để khẳng định mình và tiếp tục góp mặt trong những cuộc đua Quả bóng Vàng Việt Nam trong tương lai.