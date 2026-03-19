Tottenham bị loại dù thắng Atletico Madrid

Rạng sáng 19/3, Tottenham thắng Atletico 3-2 nhưng vẫn bị loại ở Champions League do đã thua 2-5 ở lượt đi vòng 1/8.

Tottenham dừng chân ở vòng 1/8.

Tottenham Hotspur cuối cùng cũng tìm lại niềm vui chiến thắng dưới thời HLV Igor Tudor, nhưng điều đó không đủ để cứu vãn chiến dịch Champions League của họ khi bị Atlético Madrid loại với tổng tỷ số 5-7 sau hai lượt trận, dù thắng 3-2 ở lượt về.

Đội khách suýt chút nữa đã dập tắt hy vọng của Spurs ngay từ đầu khi Ademola Lookman đưa bóng vào lưới chỉ sau sáu phút, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Tottenham kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian đầu, song những cơ hội rõ ràng lại khá hiếm hoi. Phải đến gần phút 30, thế bế tắc mới được khai thông khi Mathys Tel lập công sau pha phối hợp với Randal Kolo Muani.

Đội chủ nhà tiếp tục gia tăng sức ép, nhưng thủ thành Juan Musso đã có một ngày thi đấu xuất sắc để giữ Atletico không bị thủng lưới thêm trước giờ nghỉ. Tuy nhiên, ngay đầu hiệp hai, Julian Alvarez đã tận dụng pha phản công nhanh để nâng tỷ số, khiến nhiệm vụ của Spurs trở nên bất khả thi.

Không chấp nhận buông xuôi, Tottenham vùng lên mạnh mẽ. Xavi Simons trở thành điểm sáng với cú sút xa đẹp mắt rút ngắn tỷ số, trước khi tiếp tục ghi bàn trên chấm phạt đền sau khi bị phạm lỗi trong vòng cấm. Dù vậy, xen giữa hai bàn thắng đó, đội khách vẫn kịp ghi thêm bàn nhờ pha đánh đầu của Dávid Hancko, giữ vững lợi thế chung cuộc.

Chiến thắng trong trận lượt về giúp Spurs chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng, nhưng vẫn không thể che lấp nỗi thất vọng khi phải dừng bước sớm ở cúp châu Âu. Ngược lại, Atletico Madrid vào tứ kết gặp Barcelona.

Highlights Liverpool 1-1 Tottenham Rạng sáng 16/3, Liverpool đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối trước Tottenham Hotspur ngay tại sân nhà Anfield ở vòng 30 Premier League.