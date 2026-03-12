Thủ môn trẻ của Tottenham trải qua 17 phút thảm họa trước Atletico Madrid và thừa nhận cảm giác “từ giấc mơ đến cơn ác mộng” trong đêm Champions League đáng quên.

Kinsky nói gì sau 17 phút thảm họa ở Champions League?

“Cảm ơn vì những tin nhắn. Từ giấc mơ đến cơn ác mộng, rồi từ cơn ác mộng trở lại giấc mơ. Hẹn gặp lại”. Đó là dòng trạng thái ngắn ngủi Antonin Kinsky đăng trên mạng xã hội sau trận Tottenham gặp Atlético Madrid tại Champions League.

Chỉ vài giờ trước đó, thủ môn 22 tuổi bước vào trận đấu với tâm thế hoàn toàn khác: lần đầu bắt chính tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Tottenham thậm chí còn đăng trên mạng xã hội dòng chữ: “Trận ra mắt Champions League của Toni”. Nhưng những gì diễn ra trên sân Metropolitano lại nhanh chóng biến giấc mơ của Kinsky thành cơn ác mộng.

HLV Igor Tudor quyết định để Guglielmo Vicario ngồi dự bị và trao cơ hội cho thủ môn người CH Czech. Trước trận, ông cho rằng đó là “quyết định đúng đắn”. Tuy nhiên, mọi thứ sụp đổ chỉ trong vài phút đầu trận.

Kinsky chỉ thi đấu 17 phút. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, anh mắc sai lầm dẫn đến hai bàn thua của Tottenham. HLV Tudor buộc phải thay thủ môn trẻ này ra sân ngay trong hiệp một, một quyết định hiếm thấy ở Champions League. Khi rời sân, Kinsky nhận những tràng vỗ tay từ khán giả Atlético Madrid.

Cựu thủ môn tuyển Anh Paul Robinson nói rằng ông “chưa từng thấy điều gì như vậy trên sân bóng”. Trên mạng xã hội, nhiều người so sánh tình huống của Kinsky với Loris Karius sau trận chung kết Champions League 2018.

Kinsky gia nhập Tottenham vào tháng 1/2025 với mức phí gần 17 triệu euro, trong bối cảnh Vicario chấn thương và đội bóng London thiếu lựa chọn ở vị trí thủ môn. Trước đó, anh trưởng thành từ học viện Dukla Prague rồi chuyển sang Slavia Prague năm 2021.

Sau hai giai đoạn cho mượn tại Vyškov và Pardubice, Kinsky trở thành thủ môn số một của Slavia. Tottenham nhanh chóng chiêu mộ anh và ký hợp đồng đến năm 2029.

Thủ môn người Czech từng có màn ra mắt ấn tượng khi gặp Liverpool ở Carabao Cup với 7 pha cứu thua và giữ sạch lưới. Tuy nhiên, sau khi Vicario bình phục, anh chủ yếu đóng vai trò dự bị và ít cơ hội ra sân.

Theo The Telegraph, Kinsky từng muốn rời Tottenham theo dạng cho mượn để được thi đấu nhiều hơn. Một thương vụ tới West Ham gần như hoàn tất nhưng bị Tottenham chặn lại.

Sau đêm ác mộng tại Metropolitano, khả năng Kinsky rời Tottenham theo dạng cho mượn ở mùa giải tới được cho là rất lớn. Với thủ môn 22 tuổi, thử thách lúc này là tìm lại sự tự tin để màn ra mắt Champions League đáng quên không trở thành dấu mốc định hình cả sự nghiệp.