HLV Tottenham gây bức xúc

Joe Hart chỉ trích HLV Igor Tudor khi chứng kiến thủ môn trẻ Antonin Kinsky bị thay ra trong trận thua nặng nề 2-5 của Tottenham trước Atletico Madrid thuộc lượt đi vòng 1/8 Champions League.

HLV Tudor (ngoài cùng bên trái) không an ủi thủ thành trẻ Kinsky.

Trên sân Metropolitano Stadium rạng sáng 11/3, Tottenham sớm sụp đổ khi để đội chủ nhà dẫn trước 3 bàn chỉ sau 15 phút. Thủ môn Kinsky được trao suất bắt chính nhưng trải qua cơn ác mộng. Anh mắc sai lầm dẫn đến 2 trong 3 bàn thua đầu tiên. Trước tình hình đó, HLV tạm quyền Igor Tudor quyết định rút Kinsky khỏi sân chỉ sau 17 phút thi đấu.

Tuy nhiên, điều khiến cựu thủ thành Joe Hart nổi giận không chỉ là quyết định thay người, mà còn là cách Tudor phản ứng. Khi rời sân, Kinsky chỉ nhận được sự an ủi từ các thành viên ban huấn luyện, trong khi chính HLV người Croatia không hề tiến đến động viên học trò.

"Tudor thậm chí còn không nhìn hay nói gì với thủ môn của mình. Tôi thực sự choáng váng", Hart thẳng thắn nhận xét trên sóng truyền hình.

Cựu thủ thành Man City bày tỏ sự cảm thông với Kinsky, cho rằng đây là cú sốc tinh thần lớn đối với một cầu thủ trẻ trong trận đấu đỉnh cao. "Tôi thực sự đau lòng cho cậu ấy. Đây là Champions League, một trận đấu cực kỳ quan trọng. Nhưng 17 phút đó chắc chắn là cơn ác mộng", Hart nói.

Theo Hart, sai lầm của Kinsky là điều khó tránh trong bóng đá, nhưng cách xử lý tình huống từ ban huấn luyện mới là điều đáng bàn. Ông cho rằng Tottenham đang rơi vào tình trạng hỗn loạn cả về chuyên môn lẫn tâm lý.

Sau 90 phút đầy biến động, Tottenham nhận thất bại 2-5 trước Atletico Madrid, qua đó rơi vào thế cực kỳ bất lợi trước trận lượt về. Với những gì diễn ra, áp lực dành cho Igor Tudor cùng các học trò chắc chắn sẽ còn tăng trong thời gian tới.

