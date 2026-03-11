CĐV Atletico ung dung làm bánh mì trên khán đài

Hiệp một trận Atletico Madrid thắng Tottenham trở thành màn phô diễn sức mạnh của đội chủ nhà, đến mức một CĐV còn ung dung làm bánh mì trên khán đài.

CĐV Atletico Madrid làm bánh mì trên khán đài.

Rạng sáng 11/3, trận lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa Atletico Madrid và Tottenham trên sân Wanda Metropolitano diễn ra theo kịch bản một chiều. Đội chủ nhà nhanh chóng dẫn trước với tỷ số 4-1. Lối chơi áp đảo khiến CĐV Altetico trở nên thong thả.

Hình ảnh gây chú ý trên khán đài xuất hiện khi máy quay truyền hình ghi lại cảnh CĐV Atletico Madrid đang làm bánh mì trong thời gian bù giờ của hiệp một. Người đàn ông mang theo một ổ baguette lớn cùng thịt nguội và phô mai, rồi thong thả làm bánh ngay trên khán đài. Đáng chú ý, chính CĐV này từng có hành động tương khi khi Atletico vùi dập Frankfurt 5-1 vào tháng 10/2025.

Sự ung dung của cổ động viên Atletico phản ánh rõ thế trận trên sân. Atletico Madrid nhập cuộc mạnh mẽ và nhanh chóng dồn ép đội khách. Các bàn thắng của Marcos Llorente, Antoine Griezmann, Julian Alvarez và Robin Le Normand giúp đội bóng của HLV Diego Simeone sớm thiết lập cách biệt 4 bàn.

Tottenham chỉ kịp ghi 1 bàn rút ngắn tỷ số nhờ công của Pedro Porro. Với lợi thế lớn ngay trong hiệp đầu, Atletico gần như kiểm soát hoàn toàn thế trận. Họ chủ động giữ nhịp độ trận đấu và buộc Tottenham phải chạy theo bóng trong phần lớn thời gian.

Kết quả, mỗi đội ghi thêm một bàn trong hiệp hai và kết thúc trận đấu với tỷ số 5-2 cho Atletico. Đây là lợi thế khổng lồ cho đại diện của La Liga trước lượt về. Trong khi đó, lần đầu tiên trong lịch sử, Tottenham thua 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Highlights Tottenham 1-3 Crystal Palace Rạng sáng 6/3, Tottenham thua Crystal Palace 1-3 ở vòng 29, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử không thắng 11 trận liên tiếp.