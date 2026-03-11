Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
CĐV Atletico ung dung làm bánh mì trên khán đài

  • Thứ tư, 11/3/2026 06:30 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Hiệp một trận Atletico Madrid thắng Tottenham trở thành màn phô diễn sức mạnh của đội chủ nhà, đến mức một CĐV còn ung dung làm bánh mì trên khán đài.

CĐV Atletico Madrid làm bánh mì trên khán đài.

Rạng sáng 11/3, trận lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa Atletico MadridTottenham trên sân Wanda Metropolitano diễn ra theo kịch bản một chiều. Đội chủ nhà nhanh chóng dẫn trước với tỷ số 4-1. Lối chơi áp đảo khiến CĐV Altetico trở nên thong thả.

Hình ảnh gây chú ý trên khán đài xuất hiện khi máy quay truyền hình ghi lại cảnh CĐV Atletico Madrid đang làm bánh mì trong thời gian bù giờ của hiệp một. Người đàn ông mang theo một ổ baguette lớn cùng thịt nguội và phô mai, rồi thong thả làm bánh ngay trên khán đài. Đáng chú ý, chính CĐV này từng có hành động tương khi khi Atletico vùi dập Frankfurt 5-1 vào tháng 10/2025.

Sự ung dung của cổ động viên Atletico phản ánh rõ thế trận trên sân. Atletico Madrid nhập cuộc mạnh mẽ và nhanh chóng dồn ép đội khách. Các bàn thắng của Marcos Llorente, Antoine Griezmann, Julian Alvarez và Robin Le Normand giúp đội bóng của HLV Diego Simeone sớm thiết lập cách biệt 4 bàn.

Tottenham chỉ kịp ghi 1 bàn rút ngắn tỷ số nhờ công của Pedro Porro. Với lợi thế lớn ngay trong hiệp đầu, Atletico gần như kiểm soát hoàn toàn thế trận. Họ chủ động giữ nhịp độ trận đấu và buộc Tottenham phải chạy theo bóng trong phần lớn thời gian.

Kết quả, mỗi đội ghi thêm một bàn trong hiệp hai và kết thúc trận đấu với tỷ số 5-2 cho Atletico. Đây là lợi thế khổng lồ cho đại diện của La Liga trước lượt về. Trong khi đó, lần đầu tiên trong lịch sử, Tottenham thua 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Osimhen khóc

Rạng sáng 11/3, Victor Osimhen bật khóc ởtrước giờ bóng lăn trận gặp Liverpool thuộc vòng 1/8 Champions League khi người hâm mộ Galatasaray dành cho anh màn tri ân xúc động.

1 giờ trước

De Gea lên tiếng về pha thay thủ môn thảm họa của Tottenham

David de Gea gửi thông điệp đến Antonin Kinsky sau khi thủ môn Tottenham bị thay ra chỉ sau 17 phút trong trận thua trước Atletico Madrid ở Champions League.

1 giờ trước

Khoảnh khắc phòng ngự tệ hại của sao Liverpool

Trung vệ Ibrahima Konate suýt trở thành tội đồ của Liverpool trong thất bại 0-1 trước Galatasaray ở lượt đi vòng 1/8 Champions League rạng sáng 11/3.

1 giờ trước

Highlights Tottenham 1-3 Crystal Palace Rạng sáng 6/3, Tottenham thua Crystal Palace 1-3 ở vòng 29, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử không thắng 11 trận liên tiếp.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Đào Trần

