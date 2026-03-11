De Gea lên tiếng về pha thay thủ môn thảm họa của Tottenham

David de Gea gửi thông điệp đến Antonin Kinsky sau khi thủ môn Tottenham bị thay ra chỉ sau 17 phút trong trận thua trước Atletico Madrid ở Champions League.

David De Gea bày tỏ sự cảm thông với thủ môn trẻ bên phía Spurs.

Rạng sáng 11/3, trận lượt đi vòng 16 đội Champions League giữa Tottenham và Atletico Madrid để lại nhiều tranh cãi, đặc biệt xoay quanh quyết định thay thủ môn rất sớm của HLV Igor Tudor. Người trở thành tâm điểm của sự chú ý là Antonin Kinsky khi thủ môn 23 tuổi có màn ra mắt ác mộng ở đấu trường châu Âu.

Trong bối cảnh Guglielmo Vicario sa sút phong độ, HLV Tudor gây bất ngờ khi trao cơ hội bắt chính cho Kinsky. Đây là lần đầu tiên thủ môn người CH Czech ra sân cho Tottenham kể từ trận thua Newcastle tại Carabao Cup hồi tháng 10 năm ngoái.

Tuy nhiên, quyết định này nhanh chóng phản tác dụng. Kinsky mắc 2 sai lầm ngay trong những phút đầu trận, tạo điều kiện để Atletico Madrid liên tiếp ghi bàn. Khi Julian Alvarez nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 15, HLV Tudor lập tức đưa Vicario vào thay Kinsky chỉ 2 phút sau đó.

Quyết định này gây nhiều tranh luận. Cựu thủ môn Tottenham Paul Robinson cho rằng việc thay người sớm như vậy có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của một thủ môn trẻ. Giữa làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội, David de Gea lên tiếng bảo vệ Kinsky.

Cựu thủ môn Manchester United và Atletico Madrid chia sẻ thông điệp động viên: "Không ai chưa từng chơi ở vị trí thủ môn có thể hiểu nó khó đến thế nào. Hãy giữ vững tinh thần, bạn sẽ còn cơ hội trở lại".

Antonin Kinsky nhận được nhiều lời động viên sau khi bị thay ra từ rất sớm.

Thông điệp của De Gea nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng vị trí thủ môn luôn phải đối mặt áp lực lớn và những sai lầm thường bị phóng đại hơn so với các vị trí khác trên sân.

Thời gian còn lại của trận đấu, Tottenham thủng lưới thêm 2 lần. Mặc dù rất cố gắng và ghi được 2 bàn thắng, nhưng đội bóng thành London phải nhận thất bại muối mặt trước Atletico.

Kết quả thua 2-5 khiến Tottenham rơi vào thế cực kỳ bất lợi trước trận lượt về vào ngày 18/3. Nếu muốn lật ngược tình thế, đội bóng của HLV Tudor cần một màn trình diễn gần như hoàn hảo.

