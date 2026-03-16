Liverpool bị Spurs cầm hoà

  • Thứ hai, 16/3/2026 06:17 (GMT+7)
Bàn gỡ ở phút 90 của Richarlison khiến Liverpool chỉ có thể hòa Tottenham 1-1 tại Anfield trong trận đấu nhiều cơ hội ở vòng 30 Premier League rạng sáng 16/3.

Liverpool đánh rơi chiến thắng trên sân nhà.

Liverpool khởi đầu trận đấu với thế trận chủ động khi tiếp đón Tottenham Hotspur trên sân Anfield.

HLV Arne Slot thực hiện 5 sự thay đổi so với trận Champions League giữa tuần. Alisson Becker trở lại khung gỗ, trong khi Jeremie Frimpong, Cody Gakpo, Rio Ngumoha và Andrew Robertson đều góp mặt từ đầu.

Dù Liverpool kiểm soát bóng nhiều ở giai đoạn đầu, Tottenham mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Tuy nhiên, thủ môn Alisson đã kịp phản xạ để cứu thua cho đội chủ nhà.

Liverpool mở tỷ số ở phút 18 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Dominik Szoboszlai. Từ quả đá phạt cách khung thành khoảng 20 mét, tiền vệ người Hungary tung cú sút vượt hàng rào. Bóng đi vào góc lưới dù thủ môn Guglielmo Vicario đã chạm tay vào bóng.

Sau bàn thắng, Liverpool tiếp tục duy trì sức ép. Ryan Gravenberch có cú sút vọt xà từ rìa vòng cấm, còn Gakpo suýt nhân đôi cách biệt khi dứt điểm trúng cột dọc.

Tottenham không chịu lép vế. Richarlison hai lần có cơ hội trước giờ nghỉ nhưng đều không thể đánh bại Alisson.

Sang hiệp hai, Liverpool vẫn là đội tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý. Ngumoha có cú sút chệch cột sau pha căng ngang của Frimpong. HLV Arne Slot sau đó tung Mohamed Salah vào sân nhằm tăng sức tấn công.

Salah suýt ghi bàn với cú sút chéo góc, nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Tottenham kiên trì phản công và tạo ra một số cơ hội trong hiệp hai. Alisson tiếp tục phải làm việc trước những pha dứt điểm của đội khách.

Bước ngoặt đến ở phút 90. Randal Kolo Muani xử lý khéo léo trong vòng cấm rồi chuyền ngang để Richarlison dứt điểm cận thành, gỡ hòa 1-1 cho Tottenham.

Trận đấu khép lại với kết quả hòa, khi Liverpool không thể bảo vệ lợi thế dù kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian.

