U23 Việt Nam đá trận khai mạc VCK U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Jordan trong trận đấu mở màn bảng A ngày khai mạc VCK U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam sẽ là đội đầu tiên tranh tài ở giải trẻ cúp châu Á 2026.

Cuộc so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan diễn ra lúc 18h30 (giờ Việt Nam) ngày 6/1/2026 trên sân King Abdullah Sports City Hall Stadium, tại thành phố Jeddah (Saudi Arabia).

Theo đánh giá của AFC, trận khai mạc giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan hứa hẹn cân bằng và khó lường. U23 Việt Nam từng giành ngôi á quân năm 2018, vào tứ kết năm 2024 và đây là lần thứ 6 góp mặt ở VCK. Trong khi đó, thành tích tốt nhất của U23 Jordan là hạng 3 năm 2013. Hai đội từng gặp nhau 2 lần, Jordan thắng 3-1 năm 2016 và hòa 0-0 năm 2020.

Cũng trong ngày khai mạc, nhà vô địch năm 2022, Saudi Arabia sẽ ra quân gặp Kyrgyzstan trong bầu không khí được dự báo rất sôi động. Các bảng đấu còn lại lần lượt khởi tranh trong những ngày kế tiếp, với hàng loạt cặp đấu đáng chú ý, mở ra một kỳ U23 châu Á được kỳ vọng giàu chất lượng chuyên môn và kịch tính.

Giải đấu năm nay đánh dấu lần tổ chức thứ 7 của AFC U23 Asian Cup, diễn ra từ ngày 6 đến 24/1 tại hai thành phố Jeddah và Riyadh. Đây là sân chơi quy tụ những tài năng trẻ hàng đầu châu lục, nơi nhiều gương mặt từng tạo dấu ấn đã vươn tầm ở bóng đá đỉnh cao.

VCK U23 châu Á 2026 có sự góp mặt của 16 đội, trong đó 15 đội vượt qua vòng loại hồi tháng 9 để cùng chủ nhà Saudi Arabia tranh tài. Cả 5 cựu vô địch gồm Iraq, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia và Uzbekistan đều góp mặt. Australia và Jordan là hai đội tham dự đầy đủ tất cả các kỳ VCK. Ngược lại, Kyrgyzstan và Lebanon lần đầu tiên góp mặt.