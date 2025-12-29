Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
U23 Việt Nam đá trận khai mạc VCK U23 châu Á 2026

  • Thứ hai, 29/12/2025 17:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Jordan trong trận đấu mở màn bảng A ngày khai mạc VCK U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam sẽ là đội đầu tiên tranh tài ở giải trẻ cúp châu Á 2026.

Cuộc so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan diễn ra lúc 18h30 (giờ Việt Nam) ngày 6/1/2026 trên sân King Abdullah Sports City Hall Stadium, tại thành phố Jeddah (Saudi Arabia).

Theo đánh giá của AFC, trận khai mạc giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan hứa hẹn cân bằng và khó lường. U23 Việt Nam từng giành ngôi á quân năm 2018, vào tứ kết năm 2024 và đây là lần thứ 6 góp mặt ở VCK. Trong khi đó, thành tích tốt nhất của U23 Jordan là hạng 3 năm 2013. Hai đội từng gặp nhau 2 lần, Jordan thắng 3-1 năm 2016 và hòa 0-0 năm 2020.

Cũng trong ngày khai mạc, nhà vô địch năm 2022, Saudi Arabia sẽ ra quân gặp Kyrgyzstan trong bầu không khí được dự báo rất sôi động. Các bảng đấu còn lại lần lượt khởi tranh trong những ngày kế tiếp, với hàng loạt cặp đấu đáng chú ý, mở ra một kỳ U23 châu Á được kỳ vọng giàu chất lượng chuyên môn và kịch tính.

Giải đấu năm nay đánh dấu lần tổ chức thứ 7 của AFC U23 Asian Cup, diễn ra từ ngày 6 đến 24/1 tại hai thành phố Jeddah và Riyadh. Đây là sân chơi quy tụ những tài năng trẻ hàng đầu châu lục, nơi nhiều gương mặt từng tạo dấu ấn đã vươn tầm ở bóng đá đỉnh cao.

VCK U23 châu Á 2026 có sự góp mặt của 16 đội, trong đó 15 đội vượt qua vòng loại hồi tháng 9 để cùng chủ nhà Saudi Arabia tranh tài. Cả 5 cựu vô địch gồm Iraq, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia và Uzbekistan đều góp mặt. Australia và Jordan là hai đội tham dự đầy đủ tất cả các kỳ VCK. Ngược lại, Kyrgyzstan và Lebanon lần đầu tiên góp mặt.

Truyền hứng khởi SEA Games 33 vào giải bóng đá sinh viên 2026

Sự tự tin từ thành công SEA Games 33 cùng cam kết chuyên môn chặt chẽ được kỳ vọng tạo đà cho mùa giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - cúp THACO 2026 bứt phá về chất lượng và sức lan tỏa.

2 giờ trước

HLV U19 Hà Tĩnh bị cấm 6 trận vì xâm phạm thân thể trọng tài

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ra án phạt nghiêm khắc đối với ban huấn luyện đội U19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, sau hành vi vi phạm kỷ luật xảy ra tại vòng loại giải vô địch U19 Quốc gia 2025/26.

3 giờ trước

Việt Nam thua Indonesia 3-7 ở giải futsal U19

Tối 27/12, tuyển U19 futsal Việt Nam thua U19 futsal Indonesia với tỷ số 3-7 ở trận bán kết giải futsal U19 Đông Nam Á 2025.

18:36 27/12/2025

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

