Truyền hứng khởi SEA Games 33 vào giải bóng đá sinh viên 2026

Sự tự tin từ thành công SEA Games 33 cùng cam kết chuyên môn chặt chẽ được kỳ vọng tạo đà cho mùa giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - cúp THACO 2026 bứt phá về chất lượng và sức lan tỏa.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Nguyễn Văn Phú chia sẻ trong buổi họp báo giải sinh viên 2026 chiều 29/12.

Phát biểu tại lễ bốc thăm vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV chiều 29/12, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Nguyễn Văn Phú bày tỏ niềm tin mùa giải năm nay sẽ tiếp nối đà tăng trưởng mạnh mẽ của sân chơi sinh viên, cả ở chuyên môn lẫn tổ chức.

Vừa trở về sau SEA Games 33 tại Thái Lan, ông Phú mang theo sự hứng khởi rõ rệt. Theo Tổng thư ký VFF, thành công của bóng đá Việt Nam ở SEA Games là nguồn năng lượng tích cực cho 60 đội bóng sinh viên tham dự giải.

Ông nhấn mạnh độ tuổi 18-25 của các cầu thủ sinh viên trùng khớp với lứa U22, U23 Việt Nam, lực lượng vừa và đang tạo dấu ấn ở đấu trường khu vực và châu lục. Điều đó cho thấy mối liên thông ngày càng rõ giữa bóng đá học đường và hệ thống đào tạo trẻ.

Đánh giá hành trình phát triển của giải, ông Phú ghi nhận mô hình vòng loại trải rộng trên toàn quốc đã tạo cơ hội thi đấu thực chất cho các đội. Các sân bãi tại trường đại học và trung tâm thể thao ở nhiều khu vực được chuẩn bị tốt, góp phần nâng chuẩn tổ chức.

Từ góc nhìn của người gắn bó với đào tạo, lãnh đạo VFF mong muốn hệ thống sân chơi sinh viên tiếp tục được mở rộng, với nhiều địa điểm đạt chuẩn hơn trong tương lai.

Về chuyên môn, VFF khẳng định đồng hành chặt chẽ cùng Báo Thanh Niên, đơn vị tổ chức giải, trong việc điều phối trọng tài, giám sát và điều hành trận đấu. Mục tiêu là bảo đảm tính công bằng, minh bạch và hình ảnh tích cực cho giải đấu.

Tổng thư ký VFF cũng nhấn mạnh trách nhiệm của các trường trong việc rà soát nhân sự, tuân thủ điều lệ, xây dựng đội hình đúng chuẩn. Theo ông, đây là yếu tố then chốt để bảo vệ danh dự chung và hình ảnh của sinh viên Việt Nam trên sân cỏ.

Giải năm nay có 60 trường đại học, cao đẳng và học viện đăng ký tham dự. Trừ đội chủ nhà vòng chung kết là Trường ĐH Nha Trang, 59 đội sẽ thi đấu vòng loại tại bốn khu vực từ ngày 9 đến 27.1.2026, tranh 11 suất vào VCK. Sau giải quốc nội, bóng đá sinh viên sẽ tiếp tục được thử lửa ở sân chơi quốc tế tổ chức tại Nha Trang, khép lại một mùa giải được kỳ vọng giàu tính cạnh tranh và bản sắc.