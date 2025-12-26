Vì sao VFF chọn U21 Việt Nam cho ASIAD 20?

Quyết định không dùng U23 phản ánh sự thay đổi tư duy: ASIAD trở thành bàn đạp chuẩn bị cho SEA Games 34, thay vì cuộc đua thành tích ngắn hạn.

VFF có quyết định quan trọng cho ASIAD.

Quyết định của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cử U21 Việt Nam tham dự ASIAD 20, thay vì đội U23 như thông lệ, không chỉ là một điều chỉnh nhân sự. Đó là bước đi mang tính chiến lược dài hơi, cho thấy tư duy chuẩn bị sớm và thực tế hơn cho mục tiêu trọng điểm: SEA Games 34 tại Malaysia.

Trong nhiều năm, bóng đá Việt Nam thường tiếp cận ASIAD với tâm thế “đi thi đấu bằng lực lượng mạnh nhất có thể”. Cách làm đó mang lại một số khoảnh khắc đáng nhớ, nhưng cũng bộc lộ giới hạn: lực lượng U23 thường rơi vào trạng thái quá tải, trong khi lớp kế cận không có đủ không gian cọ xát ở sân chơi lớn.

Việc chuyển sang dùng U21 cho ASIAD 20 cho thấy VFF định nghĩa lại vai trò của giải đấu này. ASIAD không còn là nơi đặt nặng thành tích ngắn hạn, mà trở thành môi trường rèn luyện, sàng lọc và tích lũy bản lĩnh cho thế hệ kế tiếp của đội U23, hướng tới SEA Games 34 và xa hơn là các giải châu lục.

Thực tế chứng minh hiệu quả của cách làm này. Tại ASIAD 19, nhiều cầu thủ khi đó mới ở độ tuổi U21 như Thái Sơn, Văn Khang, Văn Trường hay Thanh Nhàn được trao cơ hội thi đấu ở một sân chơi vượt tầm lứa tuổi. Họ không chỉ “đi cho biết”, mà thực sự trưởng thành về tư duy chiến thuật, tâm lý thi đấu và khả năng thích nghi với áp lực.

Chính lớp cầu thủ ấy sau đó trở thành trụ cột của U23 Việt Nam, vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành vé dự VCK U23 châu Á 2026 và quan trọng nhất là đòi lại HCV SEA Games môn bóng đá nam. ASIAD, vì thế, đã phát huy đúng vai trò của một giải “chuyển tiếp thế hệ”.

Các cầu thủ trẻ Việt Nam đang ngày càng trưởng thành.

Một lợi ích rõ ràng khác của quyết định này là giảm xung đột lợi ích với các CLB V.League. Nếu sử dụng U23, nhiều trụ cột đang ở giai đoạn sung sức nhất sẽ phải rời CLB trong thời gian dài, ảnh hưởng đến tiến độ giải quốc nội. Việc dùng U21 giúp các CLB giữ được lực lượng chính, đồng thời tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ tích lũy trải nghiệm quốc tế.

Quan trọng hơn, VFF đang xây dựng một chu trình phát triển liên tục: U21 được cọ xát ở ASIAD, sau đó bước lên U23 với nền tảng vững vàng hơn, thay vì phải “học việc” trong những giải đấu áp lực cao như SEA Games hay vòng loại châu Á.

Thực tế, U21 Việt Nam dự ASIAD 20 vẫn sẽ có sự kết hợp hợp lý giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Một số cầu thủ từng giành HCV SEA Games 33 như Nguyễn Tân, Cao Văn Bình, Công Phương, Lê Văn Thuận hay Lê Phát vẫn đủ tuổi tham dự. Điều này giúp đội hình không quá non, đồng thời tạo ra bộ khung đủ sức cạnh tranh.

Thách thức lớn nhất không nằm ở độ tuổi, mà ở cách tổ chức, huấn luyện và định hướng mục tiêu. Nếu ASIAD chỉ là nơi “đi cho đủ”, quyết định này sẽ mất ý nghĩa. Nhưng nếu được xem như một phòng thí nghiệm chiến thuật, một nơi sàng lọc nhân sự nghiêm túc, lợi ích sẽ kéo dài nhiều năm.

Trong bối cảnh bóng đá trẻ Đông Nam Á ngày càng cạnh tranh, thành công không còn đến từ những quyết định ngắn hạn. VFF chọn U21 cho ASIAD 20 là chấp nhận bước lùi về thành tích tức thời, để đổi lấy nền móng vững chắc cho SEA Games 34 và các mục tiêu lớn hơn.

Nếu được triển khai đúng cách, đây không chỉ là quyết định hợp lý, mà có thể trở thành một trong những điểm mốc quan trọng của chiến lược trẻ hóa bóng đá Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.