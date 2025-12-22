Hình ảnh U22 Việt Nam xuất hiện trên trang FIFA

Tối 22/12, fanpage FIFA World Cup bất ngờ dành sự chú ý đặc biệt tới U22 Việt Nam với loạt hình ảnh ở chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33.

Bài đăng của FIFA về U22 Việt Nam.

FIFA World Cup đăng tải loạt hình ảnh về U22 Việt Nam cùng dòng trạng thái ngắn gọn nhưng ý nghĩa: "Cảm xúc vẹn nguyên". Những bức ảnh được FIFA chia sẻ tái hiện trọn vẹn bầu không khí cuồng nhiệt mà U22 Việt Nam tạo ra.

Trên khán đài, biển người phủ kín sắc đỏ, cờ Tổ quốc tung bay cùng tiếng hò reo vang dội. Dưới sân, từng pha ăn mừng, từng khoảnh khắc gắn kết của toàn đội phản chiếu tinh thần không bỏ cuộc để giành được tấm HCV quý giá.

Bài đăng của FIFA nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng Việt Nam. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng nghìn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ xuất hiện, hầu hết bày tỏ niềm tự hào, xúc động khi bóng đá Việt Nam được nhắc đến.

Ở chung kết SEA Games 33 tối 18/12, U22 Thái Lan nhập cuộc đầy hưng phấn. Phút 20, Yotsakorn Burapha mở tỷ số bằng cú đá phạt từ khoảng cách xa. Chỉ 11 phút sau, lợi thế được nhân đôi khi đội trưởng Seksan Ratree bứt tốc bên cánh phải, vượt qua hai hậu vệ Việt Nam rồi dứt điểm ngoài vòng cấm đánh bại thủ môn Trần Trung Kiên.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai. Phút 47, đội trưởng Nguyễn Đình Bắc mang về quả phạt đền và tự mình thực hiện thành công, thắp lại hy vọng cho Việt Nam. Đến phút 60, từ một tình huống lộn xộn sau quả phạt góc, hậu vệ Waris Choolthong của Thái Lan phản lưới nhà, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Phút 96, sau một pha phối hợp liên tiếp, thủ môn Sorawat Phosaman đấm bóng không dứt khoát và Nguyễn Thanh Nhàn có mặt đúng lúc để đệm bóng ghi bàn quyết định, hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục.