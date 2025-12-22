Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hình ảnh U22 Việt Nam xuất hiện trên trang FIFA

  • Thứ hai, 22/12/2025 21:57 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Tối 22/12, fanpage FIFA World Cup bất ngờ dành sự chú ý đặc biệt tới U22 Việt Nam với loạt hình ảnh ở chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33.

U22 Viet Nam anh 1

Bài đăng của FIFA về U22 Việt Nam.

FIFA World Cup đăng tải loạt hình ảnh về U22 Việt Nam cùng dòng trạng thái ngắn gọn nhưng ý nghĩa: "Cảm xúc vẹn nguyên". Những bức ảnh được FIFA chia sẻ tái hiện trọn vẹn bầu không khí cuồng nhiệt mà U22 Việt Nam tạo ra.

Trên khán đài, biển người phủ kín sắc đỏ, cờ Tổ quốc tung bay cùng tiếng hò reo vang dội. Dưới sân, từng pha ăn mừng, từng khoảnh khắc gắn kết của toàn đội phản chiếu tinh thần không bỏ cuộc để giành được tấm HCV quý giá.

Bài đăng của FIFA nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng Việt Nam. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng nghìn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ xuất hiện, hầu hết bày tỏ niềm tự hào, xúc động khi bóng đá Việt Nam được nhắc đến.

Ở chung kết SEA Games 33 tối 18/12, U22 Thái Lan nhập cuộc đầy hưng phấn. Phút 20, Yotsakorn Burapha mở tỷ số bằng cú đá phạt từ khoảng cách xa. Chỉ 11 phút sau, lợi thế được nhân đôi khi đội trưởng Seksan Ratree bứt tốc bên cánh phải, vượt qua hai hậu vệ Việt Nam rồi dứt điểm ngoài vòng cấm đánh bại thủ môn Trần Trung Kiên.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai. Phút 47, đội trưởng Nguyễn Đình Bắc mang về quả phạt đền và tự mình thực hiện thành công, thắp lại hy vọng cho Việt Nam. Đến phút 60, từ một tình huống lộn xộn sau quả phạt góc, hậu vệ Waris Choolthong của Thái Lan phản lưới nhà, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Phút 96, sau một pha phối hợp liên tiếp, thủ môn Sorawat Phosaman đấm bóng không dứt khoát và Nguyễn Thanh Nhàn có mặt đúng lúc để đệm bóng ghi bàn quyết định, hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục.

HLV Park Hang-seo chúc mừng U22 Việt Nam giành HCV

Trưa 22/12, HLV Park Hang-seo gửi lời chúc mừng xúc động tới U22 Việt Nam sau tấm HCV SEA Games 33.

10 giờ trước

Vì sao HCV SEA Games 33 của U22 Việt Nam ấn tượng nhất?

Tấm HCV bóng đá nam SEA Games 33 không chỉ giúp U22 Việt Nam rửa mối hận 2 năm trước, mà còn đáng được coi là chức vô địch thuyết phục nhất trong ba lần vô địch.

17 giờ trước

Bức ảnh Thanh Thảo nhìn lén Lý Đức gây sốt

Khoảnh khắc hoa khôi bắn súng Phí Thanh Thảo trộm nhìn trung vệ Phạm Lý Đức của U22 Việt Nam sau trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 gây chú ý.

32:1931 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

U22 Việt Nam U22 Việt Nam

Rashford co the giai nghe tai Barcelona hinh anh

Rashford có thể giải nghệ tại Barcelona

08:33 2/11/2025 08:33 2/11/2025

0

Barcelona đang lên kế hoạch ký hợp đồng dài hạn với Marcus Rashford, nhưng yêu cầu tiền đạo người Anh chấp nhận giảm lương đáng kể để phù hợp với tình hình tài chính của câu lạc bộ.

Mat Jake Paul bien dang hinh anh

Mặt Jake Paul biến dạng

21 phút trước 21:43 22/12/2025

0

Hình ảnh Jake Paul nằm trên giường bệnh với gương mặt sưng vù nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy mức độ tàn khốc sau màn thượng đài với Anthony Joshua hôm 20/12.

Isak nguy co gay chan, Liverpool mat bon tien hinh anh

Isak nguy cơ gãy chân, Liverpool mất bộn tiền

36 phút trước 21:28 22/12/2025

0

Liverpool chịu tổn thất lớn khi tiền đạo Alexander Isak khả năng nghỉ thi đấu dài hạn sau chấn thương nghiêm trọng ở trận thắng Tottenham 2-1 hôm 21/12.

