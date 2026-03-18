Lý do Barca 'câu giờ' vụ Rashford

  • Thứ tư, 18/3/2026 20:02 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Barcelona chưa vội kích hoạt điều khoản mua đứt Marcus Rashford dù mức giá được đánh giá là hấp dẫn.

Tương lai Rashford ở Barca vẫn còn phải chờ thêm.

Barcelona đang tạm hoãn quyết định về tương lai của Marcus Rashford, bất chấp việc họ có quyền mua đứt tiền đạo này từ Manchester United với mức giá 26 triệu bảng.

Xuất hiện trên podcast Que t’hi Jugues! vào ngày bầu cử chủ tịch Barca, Deco được hỏi về khả năng chiêu mộ tiền đạo Julian Alvarez của Atletico. Ông trả lời: "Julian Alvarez à? Có rất nhiều điều chưa chắc chắn, ba tháng là cả một thời gian dài".

Từ phát biểu này, có thể hiểu vì sao Barcelona không vội kích hoạt điều khoản mua Rashford trước hạn. Phong độ của tiền đạo người Anh hoàn toàn có thể thay đổi trong thời gian tới.

Rashford từng tạo hiệu ứng tích cực khi cập bến Camp Nou. Dưới thời HLV Hansi Flick, anh ghi 6 bàn và có 7 kiến tạo chỉ trong hai tháng đầu tiên, nhanh chóng chiếm được niềm tin. Tuy nhiên, phong độ của tiền đạo người Anh đã chững lại rõ rệt.

Kể từ cuối tháng 1, Rashford chưa đóng góp trực tiếp vào bàn thắng nào. Giai đoạn từ giữa tháng 12 đến giữa tháng 3, anh chỉ ghi 3 bàn và có 1 kiến tạo. Sự sa sút này khiến Barcelona thận trọng hơn với quyết định đầu tư dài hạn.

Mức phí 26 triệu bảng vẫn được xem là hợp lý, đặc biệt trong bối cảnh Barcelona gặp hạn chế tài chính. Tuy nhiên, ban lãnh đạo CLB hiểu rằng một chấn thương hoặc biến động phong độ có thể khiến thương vụ trở nên rủi ro.

Việc Deco lấy ví dụ về Julian Alvarez cũng cho thấy quan điểm chung: thị trường chuyển nhượng luôn biến động và không có gì là chắc chắn.

Hiện tại, Barcelona vẫn theo dõi sát tình hình trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Điều đó đồng nghĩa Rashford sẽ phải chờ đến những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng để biết tương lai.

Với MU, sự chờ đợi này cũng không kém phần quan trọng. Nếu Barcelona không kích hoạt điều khoản, "Quỷ đỏ" sẽ phải tính toán lại kế hoạch nhân sự cho mùa giải mới.

Đào Trần

