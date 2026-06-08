CLB Hà Nội rớt khỏi top 3 lần đầu sau 17 năm

Đúng trong mùa giải kỷ niệm 20 năm thành lập, CLB Hà Nội trải qua lần đầu vắng mặt trong top 3 V.League sau 17 năm.

Với CLB Hà Nội, không vô địch V.League là thất bại. Đây không phải quan điểm của những cổ động viên khó tính hay do truyền thông áp đặt, mà là câu nói của chính chủ tịch Đỗ Vinh Quang, đội phó Đỗ Hùng Dũng và HLV thủ môn Dương Hồng Sơn nhiều năm qua.

Nếu đối chiếu đúng lời khẳng định "Về nhì là thất bại", mùa bóng 2025/26 là thất bại toàn tập với đội bóng Thủ đô.

Lần cuối cùng CLB Hà Nội nằm ngoài top 3 là năm 2009, năm đầu tiên của họ ở V.League. Ảnh: Minh Chiến.

Mùa giải thất bại của CLB Hà Nội

2025/26 là mùa đầu tiên kể từ năm 2009, CLB Hà Nội nằm ngoài top 3 bảng xếp hạng V.League. Ở Cúp Quốc gia, đội bóng Thủ đô trải qua lần đầu phải dừng cuộc chơi ngay vòng loại kể từ năm 2010.

Không V.League, không Cúp Quốc gia, không suất dự các giải đấu quốc tế, Hà Nội trắng tay trong một trong những mùa giải đáng quên nhất hai thập kỷ qua. Với một tập thể luôn coi ngôi vị quán quân là tôn chỉ, coi danh hiệu là định nghĩa cho bản sắc và mang DNA vô địch, thất bại này trở nên khó nuốt trôi hơn cả. Nó xảy ra vào đúng mùa giải kỷ niệm 20 năm thành lập CLB.

"Hà Nội không hoàn thành nhiệm vụ mùa này. Trong bóng đá, thành tích là quan trọng nhất. Không chỉ tôi mà toàn bộ các cầu thủ cũng nhận ra mình còn rất nhiều thiếu sót. Tôi muốn thay mặt các đồng đội xin lỗi tới người hâm mộ", đội trưởng Nguyễn Văn Quyết nói sau trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Thực tế, CLB Hà Nội không phải tới giờ mới thiếu ổn định. Sau năm 2022, Hà Nội vẫn đang loay hoay tìm lại chính mình dù vẫn đang là CLB có nhiều chức vô địch V.League nhất lịch sử với 6 lần đăng quang, bằng với Thể Công - Viettel.

Một trong những nguyên nhân lớn nhất là sự biến động liên tục trên băng ghế huấn luyện. Từ năm 2010 tới năm 2021, Hà Nội chỉ có 3 HLV gồm Phan Thanh Hùng, Phạm Minh Đức và Chu Đình Nghiêm.

Từ năm 2021 tới nay, nếu tính cả các HLV tạm quyền, đội bóng thủ đô đã trải qua 12 lần thay tướng: Hoàng Văn Phúc (2 lần), Park Choong-kyun, Chun Jae-ho, Bozidar Bandovic, Lê Đức Tuấn (2 lần), Đinh Thế Nam, Daiki Iwamasa, Makoto Teguramori, Yusuke Adachi và hiện tại là Harry Kewell.

Trong đó, nhà cầm quân tại vị lâu nhất là ông Chun (10 tháng, tương đương một mùa), cũng là người thành công nhất với hai danh hiệu (V.League và Cúp Quốc gia); nhưng chia tay đội ngay sau mùa bóng đáng nhớ ấy.

Giá như...

Nhìn vào mùa giải 2025/26, nhiều cổ động viên CLB Hà Nội có lẽ đang mong Harry Kewell đến sớm hơn. Cựu danh thủ Liverpool đã "thay da đổi thịt" đội bóng thủ đô ngay trong lần đầu tiên làm việc tại Đông Nam Á. Trước khi Kewell tiếp quản, đội bóng áo tím đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng sau hai trận thua, một thất bại tại V.League và bị loại ngay vòng đầu Cúp Quốc gia. Sau vòng 3, Hà Nội từ vị thế ứng viên vô địch rơi xuống nhóm đua trụ hạng.

Lực lượng cũng là vấn đề với đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển. Khi bài toán ngoại binh vẫn chưa có đáp án, lực lượng nội binh cũng không thực sự ổn. Văn Quyết luống tuổi, Hùng Dũng có dấu ấn thời gian. Phạm Tuấn Hải vẫn đang loay hoay tìm lại phong độ trong lúc chân sút Nguyễn Văn Tùng vẫn “mãi tuổi 23”.

Sau sự xuất hiện của chiến lược gia người Australia, Hà Nội cán đích ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Số điểm trung bình mỗi trận trước và sau khi Kewell tới lần lượt là 0,3 và 1,9.

Kewell cập bến đội bóng thủ đô khi mùa giải đã trôi qua 3 vòng. Cựu cầu thủ Leeds United không có thời gian để tìm hiểu về bóng đá Việt Nam và làm quen với V.League, nhưng vẫn làm tốt công việc của mình.

Kewell không phải làn gió mới duy nhất của Hà Nội mùa này. Với các cầu thủ, Đỗ Hoàng Hên là ngôi sao ấn tượng. Phải chờ tới 7 vòng đấu, anh mới được ra mắt đội bóng mới vì chờ hoàn tất thủ tục nhập tịch. Tiền vệ có tên Brazil là Hendrio Araujo dẫn đầu V.League ở danh sách số lần trực tiếp góp dấu giày vào bàn thắng (19) với 11 bàn và 8 kiến tạo khi mùa bóng hạ màn.

Kewell và Hoàng Hên mang đến nhiều sự tích cực cho Hà Nội, nhưng chưa đủ cũng như không kịp để cứu vãn mùa giải thất vọng của đội bóng thủ đô.

Nhưng mùa sau có thể sẽ khác.

Hướng tới mùa 2026/27, Kewell sẽ có cả mùa hè trọn vẹn để kiện toàn lực lượng và chuẩn bị. Đây là điều ông không có trong mùa đầu tiên làm việc tại Việt Nam.