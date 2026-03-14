Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Barcelona có kế hoạch mới cho Rashford

  • Thứ bảy, 14/3/2026 18:46 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Barcelona tìm phương án giữ chân Marcus Rashford sau khi gặp khó khăn trong việc kích hoạt điều khoản mua đứt không bắt buộc trị giá 30 triệu euro.

Barcelona muốn mượn thêm Rashford một mùa kèm điều khoản bắt buộc mua đứt.

Theo truyền thông Tây Ban Nha và Anh, Rashford mong muốn ở lại Barcelona thay vì trở về Old Trafford. Kể từ khi gia nhập theo dạng cho mượn, chân sút 28 tuổi nhanh chóng tìm lại phong độ tại La Liga dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick. Những màn trình diễn ổn định giúp anh hồi sinh sự nghiệp sau giai đoạn khó khăn tại Manchester.

Dù vậy, rào cản lớn nhất là vấn đề tài chính của Barcelona. Mức phí 30 triệu euro được đánh giá không quá cao, song nằm ngoài khả năng chi trả ngay lập tức của đội chủ sân Camp Nou. Vì thế, Giám đốc Thể thao Deco tìm cách thuyết phục MU chấp nhận bản hợp đồng cho mượn mới, kèm cam kết mua đứt trong tương lai.

Về phía "Quỷ đỏ", họ tỏ ra khá cứng rắn trong các cuộc đàm phán. Ban lãnh đạo MU coi mức giá 30 triệu euro thậm chí thấp hơn giá trị thực của Rashford và khẳng định không chấp nhận bất kỳ đề nghị nào dưới con số này. Ngoài yếu tố chuyên môn, đội bóng thành Manchester cũng muốn giải phóng khoản lương lớn của tiền đạo người Anh.

Barcelona vẫn kiên trì tìm tiếng nói chung bởi Rashford đang là mắt xích quan trọng trong hệ thống chiến thuật của Hansi Flick. Tính đến thời điểm hiện tại, anh ghi 10 bàn và có 13 pha kiến tạo sau 38 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Phong độ ấn tượng cũng giúp Rashford có cơ hội góp mặt tại World Cup 2026. Chính vì vậy, bản thân tiền đạo này tin rằng việc tiếp tục thi đấu tại Camp Nou sẽ giúp anh duy trì vị trí ở đội tuyển quốc gia.

Ronaldinho 'gây hấn' với Marcelo Trong màn đối đầu giữa Marcelo và Ronaldinho trong trận siêu kinh điển các huyền thoại Real và Barcelona. Đây chính là khoảnh khắc gây sốt nhất trận đấu.

Tình thế đảo ngược với Rashford

Marcus Rashford đối mặt khả năng trở lại MU khi Barcelona xem Pedro Neto như một phương án tăng cường cho hàng công.

13 giờ trước

MU ra tối hậu thư vụ bán đứt Rashford

Barcelona phải kích hoạt điều khoản mua đứt Marcus Rashford, hoặc chấp nhận để tiền đạo người Anh trở lại MU vào mùa hè này.

15:45 12/3/2026

Chuyện gì xảy ra mỗi khi Rashford đối đầu Newcastle?

Số liệu thống kê cho thấy Marcus Rashford nhiều lần ghi dấu ấn mỗi khi đối đầu Newcastle United.

09:19 10/3/2026

Hiểu Phong

Rashford Marcus Rashford Rashford

    Đọc tiếp

    Be boi cua Benzema hinh anh

    Bê bối của Benzema

    12 phút trước 19:00 14/3/2026

    0

    Bên cạnh sự nghiệp thi đấu ấn tượng, Karim Benzema nhiều lần trở thành tâm điểm của truyền thông vì những bê bối đời tư.

    Sac voc vuot thoi gian cua 'hoa khoi' World Cup hinh anh

    Sắc vóc vượt thời gian của 'hoa khôi' World Cup

    1 giờ trước 18:00 14/3/2026

    0

    Nổi tiếng toàn cầu sau World Cup 2010, người đẹp Paraguay Larissa Riquelme sẽ tiếp tục đồng hành cùng bầu không khí bóng đá tại cúp thế giới 2026 theo cách khác.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý