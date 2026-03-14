Barcelona có kế hoạch mới cho Rashford

Barcelona tìm phương án giữ chân Marcus Rashford sau khi gặp khó khăn trong việc kích hoạt điều khoản mua đứt không bắt buộc trị giá 30 triệu euro.

Barcelona muốn mượn thêm Rashford một mùa kèm điều khoản bắt buộc mua đứt.

Theo truyền thông Tây Ban Nha và Anh, Rashford mong muốn ở lại Barcelona thay vì trở về Old Trafford. Kể từ khi gia nhập theo dạng cho mượn, chân sút 28 tuổi nhanh chóng tìm lại phong độ tại La Liga dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick. Những màn trình diễn ổn định giúp anh hồi sinh sự nghiệp sau giai đoạn khó khăn tại Manchester.

Dù vậy, rào cản lớn nhất là vấn đề tài chính của Barcelona. Mức phí 30 triệu euro được đánh giá không quá cao, song nằm ngoài khả năng chi trả ngay lập tức của đội chủ sân Camp Nou. Vì thế, Giám đốc Thể thao Deco tìm cách thuyết phục MU chấp nhận bản hợp đồng cho mượn mới, kèm cam kết mua đứt trong tương lai.

Về phía "Quỷ đỏ", họ tỏ ra khá cứng rắn trong các cuộc đàm phán. Ban lãnh đạo MU coi mức giá 30 triệu euro thậm chí thấp hơn giá trị thực của Rashford và khẳng định không chấp nhận bất kỳ đề nghị nào dưới con số này. Ngoài yếu tố chuyên môn, đội bóng thành Manchester cũng muốn giải phóng khoản lương lớn của tiền đạo người Anh.

Barcelona vẫn kiên trì tìm tiếng nói chung bởi Rashford đang là mắt xích quan trọng trong hệ thống chiến thuật của Hansi Flick. Tính đến thời điểm hiện tại, anh ghi 10 bàn và có 13 pha kiến tạo sau 38 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Phong độ ấn tượng cũng giúp Rashford có cơ hội góp mặt tại World Cup 2026. Chính vì vậy, bản thân tiền đạo này tin rằng việc tiếp tục thi đấu tại Camp Nou sẽ giúp anh duy trì vị trí ở đội tuyển quốc gia.

Ronaldinho 'gây hấn' với Marcelo Trong màn đối đầu giữa Marcelo và Ronaldinho trong trận siêu kinh điển các huyền thoại Real và Barcelona. Đây chính là khoảnh khắc gây sốt nhất trận đấu.