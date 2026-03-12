MU ra tối hậu thư vụ bán đứt Rashford

Barcelona phải kích hoạt điều khoản mua đứt Marcus Rashford, hoặc chấp nhận để tiền đạo người Anh trở lại MU vào mùa hè này.

MU kiên quyết không giảm giá bán Rashford.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, hợp đồng cho mượn giữa MU và Barcelona có kèm điều khoản mua đứt trị giá khoảng 30 triệu euro. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalonia đang tìm cách đàm phán giảm mức phí do gặp khó khăn tài chính.

Tuy nhiên, lập trường của MU rất rõ ràng. Barcelona phải trả đủ số tiền thỏa thuận. Nếu không, tiền đạo 28 tuổi sẽ quay trở lại Anh.

Nhà báo người Italy thông tin thêm: "Về phía Rashford, các điều khoản cá nhân với Barcelona gần như được thống nhất. Thế nhưng, các cuộc thương lượng trực tiếp giữa 2 CLB chưa thể tiến triển do Barcelona đang bước vào giai đoạn bầu cử nội bộ, khiến mọi quyết định lớn phải tạm hoãn".

Trong khi đó, MU tỏ ra khá bình tĩnh trước tình hình hiện tại. Thông điệp từ Old Trafford rất dứt khoát. Nếu Barcelona không thanh toán đủ 30 triệu euro, Rashford sẽ trở lại và "Quỷ đỏ" tin rằng sẽ có nhiều CLB sẵn sàng chiêu mộ anh sau mùa giải ấn tượng tại Tây Ban Nha.

Rashford thi đấu nổi bật trong màu áo Barcelona khi ghi 10 bàn và có 13 kiến tạo trên mọi đấu trường mùa này. Phong độ cao khiến anh trở thành cái tên đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng, kể cả trong trường hợp Barcelona không mua đứt.

Một yếu tố quan trọng khác nằm ở khía cạnh tài chính. Rashford là sản phẩm trưởng thành từ học viện CLB. Nếu bán Rashford vào hè 2026, toàn bộ khoản phí chuyển nhượng sẽ được ghi nhận như lợi nhuận thuần trên sổ sách.

Điều đó đồng nghĩa MU có thể cân nhắc tăng giá và tìm kiếm đối tác khác, biến thương vụ Rashford thành một nguồn thu đáng kể để trang trải mua sắm.

