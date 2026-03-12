AFC nói rõ vụ cầu thủ Malaysia bị treo giò vẫn ra sân

Tổng thư ký AFC Windsor Paul khẳng định việc ba cầu thủ Johor Darul Ta’zim ra sân tại AFC Champions League Elite không vi phạm quy định do CAS đã tạm hoãn thi hành án treo giò.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Datuk Seri Windsor Paul khẳng định việc ba cầu thủ bị treo giò vẫn ra sân tại AFC Champions League Elite tuần trước không phải vấn đề, bởi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ra quyết định tạm hoãn thi hành án trong quá trình xét xử kháng cáo.

Phát biểu tại Petaling Jaya, ông Windsor giải thích rằng thuật ngữ "Án phạt tạm thời chưa được áp dụng" từ CAS đồng nghĩa các cầu thủ vẫn đủ điều kiện thi đấu.

“Khi CAS ban hành lệnh tạm hoãn, án treo giò sẽ không được áp dụng trong thời gian đó và khoảng thời gian này cũng không được tính vào thời hạn án phạt”, ông nói.

Joao Figueiredo đang phải thi hành án treo giò.

Sự việc gây chú ý sau khi ba cầu thủ của Johor Darul Ta’zim - Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel - vẫn ra sân tại trận đấu AFC Champions League Elite tuần trước. Quyết định này khiến HLV Bartosch Gaul của Sanfrecce Hiroshima thừa nhận ông khá bất ngờ.

Ở cặp đấu này, Sanfrecce Hiroshima thua 1-3 ở lượt đi. Đội bóng Nhật Bản thắng 1-0 trong trận lượt về trên sân nhà nhưng vẫn bị loại với tổng tỷ số 2-3.

Theo ông Windsor, AFC chưa nhận được bất kỳ khiếu nại chính thức nào liên quan đến vấn đề này.

Nguồn gốc của tranh cãi xuất phát từ vụ việc liên quan đến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ bị FIFA xử phạt vì làm giả giấy tờ liên quan đến tư cách thi đấu.

Trong phán quyết mới nhất được ban hành tại Lausanne (Thuỵ Sĩ), CAS chấp nhận một phần đơn kháng cáo của các cầu thủ và điều chỉnh án phạt trước đó của FIFA.

Theo đó, các cầu thủ vẫn phải chấp hành án treo giò 12 tháng, nhưng lệnh cấm chỉ áp dụng cho các trận đấu chính thức. Họ vẫn được phép tập luyện và tham gia các hoạt động bóng đá khác cùng CLB.

Bảy cầu thủ liên quan gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Ngoài ra, ông Windsor cũng cho biết quy định mới của AFC bỏ hạn ngạch cầu thủ nội và ngoại tại các giải đấu cấp CLB như AFC Champions League Elite và AFC Champions League Two.

“Việc đăng ký cầu thủ không còn dựa trên quốc tịch. Chỉ cần cầu thủ có hợp đồng hợp lệ với CLB là có thể được đăng ký thi đấu”, ông nói.

Theo lãnh đạo AFC, thay đổi này nhằm giúp các CLB châu Á linh hoạt hơn trong xây dựng đội hình và nâng cao khả năng cạnh tranh tại các giải đấu quốc tế như FIFA Club World Cup.